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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Abdülkerim Kartal oluyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Abdülkerim Kartal oluyor

Devre arasında mukavele yenilerken kulübünden bonservisinde kolaylık sözü alan yıldız futbolcunun 2 milyon Euro’luk bir bedelle siyah-beyazlılara transfer olma ihtimali yüksek

Beşiktaş, stoper transferinde ilk somut adımları attı. Konyaspor'un 3-4 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği Abdülkerim Bardakçı için görüşmeler başladı. Oyuncunun siyah-beyazlı formayı giyme arzusu ve mukavele yenilerken aldığı kolaylık sözü nedeniyle, bu transferin 2 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması bekleniyor. Kartal'ın listesindeki bir diğer isim olan Koray Günter'in durumunu ise Vida belirleyecek. Hırvat stoperin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde Koray için resmi girişim yapılacak.

GÜVEN KARAR AŞAMASINDA
BEŞIKTAŞ, sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'a yaptığı 5 milyon TL'lik yıllık ücret teklifini 6 milyon TL'ye çıkardı. 10 milyon TL talebinde bulunan 23 yaşındaki forvet ise gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye aldı. Güven'in kararını menajeri de dahil kimsenin bilmediği öğrenildi. Genç yıldızın geleceği ile ilgili planlamasını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.

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Abdülkerim Kartal oluyor
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