Alanya-Sivas kupa aşkına

ALANYA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İki takım da sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp, rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı ev sahibi Alanyaspor ile Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda taraflar 1'er kez kazanırken 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor 3 defa fileleri havalandırdı, Sivasspor ise 5 gol attı.Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, FamaraAli Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, I. Cofie, Kerem, F. Ulvestad, M. Gradel, M. Yatabare, Erdoğan