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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Alanya-Sivas kupa aşkına

Alanya-Sivas kupa aşkına

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 1. maçında turuncu-yeşilliler, Yiğidoları ağırlayacak. Karşılaşmayı 20.30’da A Spor ekranlara getirecek

ALANYA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İki takım da sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp, rövanş için avantaj sağlamayı hedefliyor. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı ev sahibi Alanyaspor ile Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda taraflar 1'er kez kazanırken 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor 3 defa fileleri havalandırdı, Sivasspor ise 5 gol attı.

ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ
Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

SİVASSPOR MUHTEMEL 11'I
Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, I. Cofie, Kerem, F. Ulvestad, M. Gradel, M. Yatabare, Erdoğan

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