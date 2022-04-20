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Giriş Tarihi: 21.4.2022 00:12 Son Güncelleme: 21.4.2022 00:12

Almanya Kupası'nda son finalist Leipzig oldu

AA
Almanya Kupası’nda son finalist Leipzig oldu

Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oyanan maçın ilk yarısını 25. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 61. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.

Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg'u 3-1 mağlup eden Freiburg'unfinalde rakibi oldu.

Final karşılaşması 21 Mart'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Almanya Kupası'nda son finalist Leipzig oldu
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