Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor Teknik Direktörü Keleş ligdeki geçmiş maçlarını değerlendirdi!
Giriş Tarihi: 20.4.2022 13:47

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş ligdeki geçmiş maçlarını değerlendirdi!

İHA
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş ligdeki geçmiş maçlarını değerlendirdi!

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra ilk kez yükseldiği Süper Lig’de kalıcı olmak için tüm mücadeleyi verdiklerini ve hedeflerine ulaşmaya az kaldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 33 haftayı değerlendiren GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kaybetmediklerini belirterek, 1 puan almayı başardıklarını ve 40 puan baremini yakaladıklarını söyledi.


Keleş, "Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazı bir bütçeyle, oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabi çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ""
Beşiktaş maçındaki ambiyanstan çok etkilendiğinin de altını çizen Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Keleş, son olarak, cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonra bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız budur" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
SON DAKİKA: Konutta yeni vurgun yöntemi! Dolandırıcılardan akılalmaz taktik
'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
SON DAKİKA: 6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş ligdeki geçmiş maçlarını değerlendirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA