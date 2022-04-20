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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Haaland haftada 9.5 milyon TL kazanacak

Haaland haftada 9.5 milyon TL kazanacak
SON yıllarda devlerin transfer listesinden düşmeyen Erling Haaland'ın dudak uçuklatan rekor maaşla yeni adresi belli oldu: Manchester City. İngiliz ve Alman basınına göre; Manchester ekibi, Dortmund forması giyen Norveçli yıldızın sözleşmesindeki 75 milyon Euro çıkış maddesini ödemeyi kabul etti. Başarılı santrforun haftalık brüt 600 bin Euro (9.5 milyon TL) kazanacağı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu bu ücretle 580 bin Euro alan Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yu geçerek Premier Lig'in en çok kazananı olacak.

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Haaland haftada 9.5 milyon TL kazanacak
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