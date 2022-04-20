Haaland haftada 9.5 milyon TL kazanacak

SON yıllarda devlerin transfer listesinden düşmeyen Erling Haaland'ın dudak uçuklatan rekor maaşla yeni adresi belli oldu:İngiliz ve Alman basınına göre; Manchester ekibi, Dortmund forması giyen Norveçli yıldızın sözleşmesindeki 75 milyon Euro çıkış maddesini ödemeyi kabul etti.21 yaşındaki futbolcu bu ücretle 580 bin Euro alan Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yu geçerek Premier Lig'in en çok kazananı olacak.