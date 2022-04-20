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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:52

Haaland'ın yeni takımındaki haftalık kazancı belli oldu!

Haaland’ın yeni takımındaki haftalık kazancı belli oldu!
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Dünya futbolunun yeni yıldızı olan Norveçli yıldız Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu. Alman ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Premier Lig ekibi Manchester City, Haaland'la anlaştı. Norveçli golcünün haftalık kazanacağı ücret de belli oldu.

Son yıllarda devlerin transfer listesinden düşmeyen Erling Haaland'ın dudak uçuklatan rekor maaşla yeni adresi belli oldu: Manchester City. İngiliz ve Alman basınına göre; Manchester ekibi, Dortmund forması giyen Norveçli yıldızın sözleşmesindeki 75 milyon Euro çıkış maddesini ödemeyi kabul etti.

İngiliz ekibi, sözleşmesindeki 63 milyon Sterlin'lik serbest kalma bedelini bu yaz Alman temsilcisine ödeyerek transferi resmileştirecek.

Başarılı santrforun haftalık brüt 600 bin Euro (9.5 milyon TL) kazanacağı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu bu ücretle 580 bin Euro alan Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yu geçerek Premier Lig'in en çok kazananı olacak.

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Haaland'ın yeni takımındaki haftalık kazancı belli oldu!
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