Kaygıya yer yok mutlu son geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası taraftarlarına seslendi. İki kupayı da istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Beni mutlu eden şey; maçı domine eden, oyunun hep içinde olan bir takımdık. Bugün 41. müsabakayı oynadık ve hiç sallanmadık.Genelde beraber sevindik, koskoca sezonda üzüntülerimiz yok gibi.Burada beraber sevineceğiz. Artık yolun sonuna geldik.Hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Siopis, kupada ilk maçı kazanarak avantajı almanın çok önemli olduğunu söyledi. Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Yunan futbolcu, ligde oynayacakları Adana Demirspor karşılaşması hakkında ise,ifadesini kullandı.TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi Kayserispor ile oynanan karşılaşmada da yedek bıraktı. Dün 66. dakikada Kouassi ile değişen Nijeryalı yıldız,Verdiği şık pasla Cornelius'a golü attıran tecrübeli oyuncu, galibiyette pay sahibi oldu.