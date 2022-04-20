Kaygıya yer yok mutlu son geliyor

Avcı, iki kupa hedefini kovaladıklarını belirterek taraftara şampiyonluk mesajı gönderdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası taraftarlarına seslendi. İki kupayı da istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Beni mutlu eden şey; maçı domine eden, oyunun hep içinde olan bir takımdık. Bugün 41. müsabakayı oynadık ve hiç sallanmadık. Taraftara çokteşekkür ediyorum.Bize hepdestek oluyorlar. İki hedefimizede gidiyoruz. Genelde beraber sevindik, koskoca sezonda üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona çokaz kaldı. Onları çokiyi anlıyorum amaen ufak bir kaygılarıbile olmasın. Burada beraber sevineceğiz. Artık yolun sonuna geldik. Martta niye şampiyon olamadıkdiye üzülmesinler. Nisanayındayız. Hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.
SİOPİS: ADANA'DAKAZANACAĞIZ
TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Siopis, kupada ilk maçı kazanarak avantajı almanın çok önemli olduğunu söyledi. Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Yunan futbolcu, ligde oynayacakları Adana Demirspor karşılaşması hakkında ise, "Zor maçolacak ama Adana'dan3 puanı alıp döneceğiz,açıkçası bundan başkabir şey düşünmüyoruz.Şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.
NWAKAEME'DENBİTİREN PAS!
TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi Kayserispor ile oynanan karşılaşmada da yedek bıraktı. Dün 66. dakikada Kouassi ile değişen Nijeryalı yıldız, 4 maçlık suskunluğunuyaptığıasistle bozdu. Verdiği şık pasla Cornelius'a golü attıran tecrübeli oyuncu, galibiyette pay sahibi oldu.