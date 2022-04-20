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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Kaygıya yer yok mutlu son geliyor

Kaygıya yer yok mutlu son geliyor

Avcı, iki kupa hedefini kovaladıklarını belirterek taraftara şampiyonluk mesajı gönderdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası taraftarlarına seslendi. İki kupayı da istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Beni mutlu eden şey; maçı domine eden, oyunun hep içinde olan bir takımdık. Bugün 41. müsabakayı oynadık ve hiç sallanmadık. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bize hep destek oluyorlar. İki hedefimize de gidiyoruz. Genelde beraber sevindik, koskoca sezonda üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona çok az kaldı. Onları çok iyi anlıyorum ama en ufak bir kaygıları bile olmasın. Burada beraber sevineceğiz. Artık yolun sonuna geldik. Martta niye şampiyon olamadık diye üzülmesinler. Nisan ayındayız. Hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

SİOPİS: ADANA'DA KAZANACAĞIZ
TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Siopis, kupada ilk maçı kazanarak avantajı almanın çok önemli olduğunu söyledi. Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Yunan futbolcu, ligde oynayacakları Adana Demirspor karşılaşması hakkında ise, "Zor maç olacak ama Adana'dan 3 puanı alıp döneceğiz, açıkçası bundan başka bir şey düşünmüyoruz. Şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

NWAKAEME'DEN BİTİREN PAS!
TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi Kayserispor ile oynanan karşılaşmada da yedek bıraktı. Dün 66. dakikada Kouassi ile değişen Nijeryalı yıldız, 4 maçlık suskunluğunu yaptığı asistle bozdu. Verdiği şık pasla Cornelius'a golü attıran tecrübeli oyuncu, galibiyette pay sahibi oldu.

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Kaygıya yer yok mutlu son geliyor
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