Pjanic’in yeni adresi İtalyan devi Milan

sezon sonunda kesin ayrılacak isimlerden olan Miralem Pjanic, Çizme'nin yolunu tutabilir. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki orta sahanın, Milan'ın transfer listesinin en üst sırasında olduğu öne sürüldü. İspanyol medyasında çıkan haberde;belirtildi. Katalan ekibinin, Bosnalı futbolcu için teklifi kabul etmesinin beklendiği vurgulanırken, tecrübeli yıldızın maaşının sorun olabileceği aktarıldı.