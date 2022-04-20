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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Pjanic’in yeni adresi İtalyan devi Milan

Pjanic’in yeni adresi İtalyan devi Milan
BEŞİKTAŞ'TA sezon sonunda kesin ayrılacak isimlerden olan Miralem Pjanic, Çizme'nin yolunu tutabilir. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki orta sahanın, Milan'ın transfer listesinin en üst sırasında olduğu öne sürüldü. İspanyol medyasında çıkan haberde; Milan temsilcisinin önümüzdeki dönemde Barcelona'ya satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi. Katalan ekibinin, Bosnalı futbolcu için teklifi kabul etmesinin beklendiği vurgulanırken, tecrübeli yıldızın maaşının sorun olabileceği aktarıldı.

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Pjanic’in yeni adresi İtalyan devi Milan
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