Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG, Ligue 1 şampiyonluğunu 1 hafta erteledi
Giriş Tarihi: 21.4.2022 00:47 Son Güncelleme: 21.4.2022 00:47

PSG, Ligue 1 şampiyonluğunu 1 hafta erteledi

AA
PSG, Ligue 1 şampiyonluğunu 1 hafta erteledi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, haftaya 14. sırada başlayan Angers'e konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.

Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, puanını 77'ye çıkardı ve son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
SON DAKİKA: Konutta yeni vurgun yöntemi! Dolandırıcılardan akılalmaz taktik
'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan yeni uygulamayı açıkladı: 'Döviz'ini getiren kazanacak!
SON DAKİKA: 6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG, Ligue 1 şampiyonluğunu 1 hafta erteledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA