Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme şoku!

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile dün akşam oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
NWAKAEME'DE SAKATLIK ŞOKU
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi.
Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Gaziantep FK ve 33. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçlarda gol atamayan Nwakaeme, 4 haftadır Türkiye kariyerindeki gol rekorunu gerçekleştiremedi.