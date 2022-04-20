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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:58 Son Güncelleme: 20.4.2022 17:14

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku!

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme şoku!

Dün Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçınca rakibi Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor final avantaj elde etti. Atılan tek golün asistini yapan Nijeryalı oyuncu Nwakeme hakkında sakatlık açıklaması geldi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile dün akşam oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

NWAKAEME'DE SAKATLIK ŞOKU

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN KANAT OYUNCULARI GOL YOLLARINDA SESSİZ

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan ancak son 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet göremeyen Trabzonspor'un forvetteki kanat oyuncuları sessiz kaldı.

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Gaziantep FK ve 33. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçlarda gol atamayan Nwakaeme, 4 haftadır Türkiye kariyerindeki gol rekorunu gerçekleştiremedi.

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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku!
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