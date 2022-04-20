Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor! Alanyaspor - Sivasspor (CANLI)

Türiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30 başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
A Spor'dan naklen yayınlanan Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Novais, Borja, Furkan, Juanfran, Umut, Emre, Fatih, Tayfur, Efecan, Eduardo
Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare