Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor! Alanyaspor - Sivasspor (CANLI)
Giriş Tarihi: 20.4.2022 20:14 Son Güncelleme: 20.4.2022 20:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor! Alanyaspor - Sivasspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı sürüyor! Alanyaspor - Sivasspor CANLI

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı sürüyor. Yarı final maçlarının oynandığı turnuvada Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Yarı finalin ilk maçında Alanyaspor, kazanarak evinde avantajı yakalamak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda alacağı skorla kendi evine avantajlı gitmek istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Türiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30 başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

A Spor'dan naklen yayınlanan Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Novais, Borja, Furkan, Juanfran, Umut, Emre, Fatih, Tayfur, Efecan, Eduardo

Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor! Alanyaspor - Sivasspor (CANLI)
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