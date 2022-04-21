Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, Koza TV'ye yaptığı açıklamada Nuri Şahin'le 5 senelik sözleşmeleri olduğunu vurgulayarak, "Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak." ifadelerini kullandı.