Spor Toto Süper Lig'in 2021/22 sezonu son bulmadan takımların oyuncu ve teknik direktör arayışları başladı. Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaştıkça adaylar, vaatlerini sıralamaya başladı. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına getireceği teknik direktörün kim olacağının sinyallerini vermişti. Tercihini bu sezon teknik direktörlük yapmaya başlayan ve Antalyaspor'la harika işler başaran Nuri Şahin'den yana kullanan Öztürk, Antalyaspor cephesini harekete geçirdi.
Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, Koza TV'ye yaptığı açıklamada Nuri Şahin'le 5 senelik sözleşmeleri olduğunu vurgulayarak, "Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak." ifadelerini kullandı.
Çetin'in 'şımarık kız çocukları' benzetmesine başkan adayı Metin Öztürk'ün cevabı gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Öztürk, Aziz Çetin'e ithafen, ""Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray." açıklamasında bulundu.