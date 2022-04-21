Buksa cepte!

Beşiktaş, Alexander Sör-loth'un menajerinden sonra bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile de temaslarına başladı.Alman ekibi, bonservisle satış düşündüklerini ve kesin kararları olduğunu iletti.Sörloth'un alternatifi olarak ise ABD'de New England kulübünde kariyerini sürdüren Adam Buksa belirlendi. 25 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla ilk görüşme gerçekleştirildi ve olumlu yanıt alındı. Kariyerine Polonya'da başlayıp 2019-2020 sezonunda 4.2 milyon dolara MLS'e transfer olan Buksa, Avrupa'ya dönüş yolu arıyor. Beşiktaş, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede,yanıtı aldı.Siyah-beyazlılar, scout biriminden gelen olumlu rapor ve Valerien Ismael'in de onayıyla gündeme gelen futbolcuyu Sörloth'un ardından ikinci sıraya yazdı.Aralık ayında sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki oyuncunun maliyeti Sörloth'a göre düşük olsa da Kartal, önceliğini değiştirmeyecek.ABD Futbol Ligi MLS'te New England Revolution formasını giyen Adam Buksa, 12 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. 1.93 cm boyuyla dikkat çeken Polonyalı forvet, sol ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Buksa, 1 kırmızı kart görürken, 2 asist ve 1 gol katkısı verdi.