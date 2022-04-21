Buksa cepte!

Beşiktaş’ın Sörloth’un alternatifi olarak belirlediği Polonyalı golcü gelmeye hazır. MLS ekibi New England’ın formasını giyen ve Avrupa’ya dönmek isteyen 25 yaşındaki forvete Valerien İsmael de onay verdi. 1.93’lük oyuncunun ismi, santrfor transferinde ikinci sıraya yazıldı
Beşiktaş, Alexander Sör-loth'un menajerinden sonra bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile de temaslarına başladı. Siyahbeyazlıyönetimin birinci önceliğiolan Norveçli golcü için satınalma opsiyonlu kiralama isteği geriçevrildi. Alman ekibi, bonservisle satış düşündüklerini ve kesin kararları olduğunu iletti. Bunun üzerineteklif hazırlığında bulunan Beşiktaş,masaya taksitler halinde ödenmeküzere 6 milyon Euro artı %50 sonrakisatıştan pay ile oturacak.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER
Sörloth'un alternatifi olarak ise ABD'de New England kulübünde kariyerini sürdüren Adam Buksa belirlendi. 25 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla ilk görüşme gerçekleştirildi ve olumlu yanıt alındı. Kariyerine Polonya'da başlayıp 2019-2020 sezonunda 4.2 milyon dolara MLS'e transfer olan Buksa, Avrupa'ya dönüş yolu arıyor. Beşiktaş, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Kulübüyle anlaşmasağlarsanız gelir" yanıtı aldı.
SÖZLEŞMESİ ARALIK AYINDA BİTİYOR
Siyah-beyazlılar, scout biriminden gelen olumlu rapor ve Valerien Ismael'in de onayıyla gündeme gelen futbolcuyu Sörloth'un ardından ikinci sıraya yazdı. Sörloth konusundasonuca varılamazsa Buksaiçin kulübü ile masaya oturulacak. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki oyuncunun maliyeti Sörloth'a göre düşük olsa da Kartal, önceliğini değiştirmeyecek.
ADAM BUKSA
ABD Futbol Ligi MLS'te New England Revolution formasını giyen Adam Buksa, 12 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. 1.93 cm boyuyla dikkat çeken Polonyalı forvet, sol ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Buksa, 1 kırmızı kart görürken, 2 asist ve 1 gol katkısı verdi.