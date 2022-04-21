Burak Elmas sürprizi!

Galatasaray’da 30 Nisan’daki seçim, yarın yapılacak duruşmada mahkeme tedbiri kaldırmazsa iptal olacak. Başkan Burak Elmas’ın istifa ederek mayıs ayında seçim kararı alacağı ve yeniden aday olacağı iddia ediliyor
Galatasaray'da gözler yarına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, G.Saray Kulübü de buna itiraz etmişti. Başkan adayları MetinÖztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dadavaya fer'i müdahil (davada tarafdeğil, taraf yardımcısı) olurken yarın saat 11.00'de itiraz Çağlayan'da görüşülecek. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa,30 Nisan'da seçim olmayacak.
ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAYACAK!
Bu durumda mahkeme süreci devam edecek. Mali Genel Kongre iptal edilirse, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ortadan kalkacak. Elmas'ın istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında yeni adaylar sürece dahil olabilecek. Önünde engel kalmayanbaşkan Elmas'ın da daha güçlü bir yönetimle aday olacağı ileri sürülüyor.
ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM
Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarakanayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbetolacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur."