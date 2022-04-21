Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Elmas sürprizi!
Giriş Tarihi: 21.4.2022

Burak Elmas sürprizi!

UĞUR ÇEM
Burak Elmas sürprizi!

Galatasaray’da 30 Nisan’daki seçim, yarın yapılacak duruşmada mahkeme tedbiri kaldırmazsa iptal olacak. Başkan Burak Elmas’ın istifa ederek mayıs ayında seçim kararı alacağı ve yeniden aday olacağı iddia ediliyor

Galatasaray'da gözler yarına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, G.Saray Kulübü de buna itiraz etmişti. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da davaya fer'i müdahil (davada taraf değil, taraf yardımcısı) olurken yarın saat 11.00'de itiraz Çağlayan'da görüşülecek. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, 30 Nisan'da seçim olmayacak.

ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAYACAK!
Bu durumda mahkeme süreci devam edecek. Mali Genel Kongre iptal edilirse, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ortadan kalkacak. Elmas'ın istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında yeni adaylar sürece dahil olabilecek. Önünde engel kalmayan başkan Elmas'ın da daha güçlü bir yönetimle aday olacağı ileri sürülüyor.

ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM
Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler
Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Elmas sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA