Burak Elmas sürprizi!

Galatasaray'da gözler yarına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, G.Saray Kulübü de buna itiraz etmişti.yarın saat 11.00'de itiraz Çağlayan'da görüşülecek.Bu durumda mahkeme süreci devam edecek. Mali Genel Kongre iptal edilirse, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ortadan kalkacak. Elmas'ın istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında yeni adaylar sürece dahil olabilecek.da daha güçlü bir yönetimle aday olacağı ileri sürülüyor.Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir.İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur."