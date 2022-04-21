Fırtına’nın süper ikilisi

SüperLig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da bu sezona damga vuran isimleroldu. Bordo-mavililer Kayseri karşısında golünü Cornelius (gol)-Nwakaeme (asist) ortaklığıyla bulurken, bu yıldızlar skora en çok katkı yapan ikinci hücum ikilisi olarak dikkat çekti. Kupada 1 kez ağları havalandıran 'Kupada ilk asistini yapan Nijeryalı sol kanat ise 11 gol, 10 asistle ligde 19 puana etki yaptı.Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu netlik kazandı. Dün MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncunun yokluğunda Kouassi'ye görev vermesi bekleniyor.YUNUS EMRE SELTrabzonspor Kulübü, bordo-mavililerin teknik direktörlüğü döneminde 4 lig şampiyonluğu yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı'yı doğum gününde unutmadı. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci, efsane hocayı 86. yaş gününde evinde ziyaret etti. Özyazıcı'ya Trabzonspor forması ve kasket hediye edildi.