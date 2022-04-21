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Giriş Tarihi: 21.4.2022 09:25

Fırtına’nın süper ikilisi durmuyor

UĞUR ÇEM
Fırtına’nın süper ikilisi durmuyor

Cornelius ve Nwakaeme tozu dumana katıyor. Trabzonspor’un Danimarkalı forveti ve Nijeryalı sol kanadı, kupa yarı final ilk maçında Kayseri’yi yıktı. Skor katkısında da ligin en iyi ikinci hücum ikilisi oldu.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da bu sezona damga vuran isimler Andreas Cornelius ve Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-mavililer Kayseri karşısında golünü Cornelius (gol)-Nwakaeme (asist) ortaklığıyla bulurken, bu yıldızlar skora en çok katkı yapan ikinci hücum ikilisi olarak dikkat çekti. Kupada 1 kez ağları havalandıran 'Kuzeyin Yeni Kralı' lakaplı Danimarkalı Cornelius, ligde ise 13 gol ve 4 asistle Trabzonspor'a 14 puan kazandırdı. Kupada ilk asistini yapan Nijeryalı sol kanat ise 11 gol, 10 asistle ligde 19 puana etki yaptı.

NWAKAEME 2 MAÇ YOK
Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu netlik kazandı. Dün MR'ı çekilen Nijeryalı futbolcunun sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildi. 1-2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncunun yokluğunda Kouassi'ye görev vermesi bekleniyor. YUNUS EMRE SEL

EFSANEYE ZİYARET
Trabzonspor Kulübü, bordo-mavililerin teknik direktörlüğü döneminde 4 lig şampiyonluğu yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı'yı doğum gününde unutmadı. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci, efsane hocayı 86. yaş gününde evinde ziyaret etti. Özyazıcı'ya Trabzonspor forması ve kasket hediye edildi.

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Fırtına’nın süper ikilisi durmuyor
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