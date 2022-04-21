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Giriş Tarihi: 21.4.2022

Kartal’la yüzde 90 devam!

Kartal’la yüzde 90 devam!

Gelecek sezon Fenerbahçe’nin başında olacak teknik direktör büyük ölçüde netleşti. Başkan Ali Koç, görüşülen hocalar Löw ve Jorge Jesus'un yüksek maliyeti nedeniyle, camianın da desteğini arkasına alan İsmail Kartal'la yola devam etme fikrine yakınlaştı

Yakaladığı müthiş seri ile Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, geçici olarak göreve geldiği takımın başında yeni sezonda da devam etme ihtimalini çok yükseltti. Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç'un hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde de İsmail Kartal ile çalışma fikrine yakınlaştığı öğrenildi. Alman teknik adam Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep etmesi de Başkan Koç'u sıkıntıya sokarken, kadrosunu ve sistemini oturtan Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi. 60 yaşındaki hoca, F.Bahçe'nin başında bu sezon ligde 13 maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

'FORMANIN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM'
İsmail Kartal'ın gelişiyle çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, FB TV'ye konuştu. Oynadığında takıma en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Uruguaylı, "Umarım oynamaya, takım da kazanmaya devam eder. Türkiye ile Uruguay'ın benzer özellikleri olduğu için adaptasyon sürecim çabuk bitti. Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapıp formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

SZALAİ'NİN OMZU YERİNE TAKILDI
Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin çıkan omzu yerine takıldı. Fenerbahçeli oyuncunun kapsüllerindeki ödem nedeniyle gün gün kontrol edileceği, sakatlığının boyutuyla ilgili yakın takip yapılacağı bildirildi. Macar stoperin sahalardan ne kadar uzak kalacağı, kontroller sonucunda netleşecek.

OZAN KULÜP ARIYOR
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri sona ermek üzere. İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki orta sahanın menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı kaydedildi.

'MESUT ÖZİL TAKIMA DÖNEBİLİR'
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Söğüt, "Şu anda bir gelişme yok. Ancak ben umutsuz değilim. Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Bazı görüşmeler için İstanbul'daydım. Yeni bir gelişme olursa bu açıklanır" dedi. Yıldız oyuncunun menajeri daha önce de Mesut Özil'in, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etmişti.

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Kartal’la yüzde 90 devam!
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