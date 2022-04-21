Kartal’la yüzde 90 devam!

Yakaladığı müthiş seri ile Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, geçici olarak göreve geldiği takımın başında yeni sezonda da devam etme ihtimalini çok yükseltti.ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç'un hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde de İsmail Kartal ile çalışma fikrine yakınlaştığı öğrenildi. Alman teknik adam Löw'ün istediği kadroyu kurmak içinbütçe talep etmesi de Başkan Koç'u sıkıntıya sokarken, kadrosunu ve sistemini oturtan Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi. 60 yaşındaki hoca, F.Bahçe'nin başında bu sezon ligde 13 maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.İsmail Kartal'ın gelişiyle çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, FB TV'ye konuştu. Oynadığında takıma en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Uruguaylı, "Umarım oynamaya, takım da kazanmaya devam eder.Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapıp formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum" dedi.Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin çıkan omzu yerine takıldı. Fenerbahçeli oyuncunun kapsüllerindeki ödem nedeniyle gün gün kontrol edileceği, sakatlığının boyutuyla ilgili yakın takip yapılacağı bildirildi. Macar stoperin sahalardan ne kadar uzak kalacağı, kontroller sonucunda netleşecek.Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri sona ermek üzere. İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki orta sahanın menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı kaydedildi.Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Söğüt,Bazı görüşmeler için İstanbul'daydım. Yeni bir gelişme olursa bu açıklanır" dedi. Yıldız oyuncunun menajeri daha önce de Mesut Özil'in, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etmişti.