Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MHK'nın liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri
Giriş Tarihi: 21.4.2022 22:26 Son Güncelleme: 21.4.2022 22:34

MHK'nın liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri

AA
MHK’nın liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken MHK'nın liste dışı bıraktığı ardından Tahkim Kurulu kararıyla göreve geri dönen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

34. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Patlayıcıyı poşetli kadın mı bıraktı? TÜGVA'dan son dakika açıklaması geldi
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu! Elektriği kesildi
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
ARKADAŞINA GÖNDER
MHK'nın liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA