Son dakika Adana Demirspor haberi: Adana Demirspor’da hedef lider Trabzonspor karşısında galibiyet!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında ilk yarının dengeli oynandığını belirten Montella, Mario Balotelli'nin gördüğü kırmızı karttan sonra dengenin rakipleri lehine bozulduğunu ifade etti.

Montella, Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalmanın dezavantaj oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa ikinci yarı Fenerbahçe ile beraber en çok puan toplayan takım. Son maçı bir kenara bırakmak lazım. Çok kötü bir performans gösterdik ve birkaç oyuncumuzu da kaybettiğimiz maç oldu. Baktığınızda geçen yıl eylül ayının başında birileri Adana Demirspor'un buralara geleceğine ve ligin bitimine 5 maç kala farklı hedeflerin peşinden koşuyor olmasına en pozitif konuşan insan bile inanmayabilirdi. Buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için de son şanslarımızı kullanacağız ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız."

"TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMI"

Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor maçında büyük beklentileri bulunduğunu aktaran Montella, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Ligde birinci sıradalar. Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Bu tarz maçların her zaman sonucu açıktır ama biz de kendi performansımızı koymak istiyoruz. Mario Balotelli eksik, bu bir gerçek. Belki 1-2 maç ceza alacak. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız. Biz buraya kadar beraber geldik. Ona göre hazırlanacağız ve kendi maçımızı oynayacağız. Taraftarımızın sevgisini gördüm ve hissettim. Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımları gördüm, teşekkür ederim. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Biz her zaman dimdik ayakta olacağız."

YUNUS AKGÜN: "TEK HEDEFİMİZ AVRUPA"

Orta saha oyuncusu Yunus Akgün de Kasımpaşa maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Trabzonspor maçını kazanarak mağlubiyeti unutturmak istediklerini vurgulayan Yunus, "Takım olarak iyi gidiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa. Son 3 maçta iyi gidiyorduk, Kasımpaşa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama lig çok zor artık. Son 5 maçımıza en iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Trabzonspor şu an şampiyonluğu bekliyor. Biz çok iyi hazırlanıyoruz. İlk maç hak etmediğimiz bir skor almıştık. İyi oynamıştık ve sonuca yansıtamamıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus, Galatasaray ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatarak, "Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz. Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim. Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli." şeklinde konuştu.

RASSOUL: "TRABZONSPOR MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Defans oyuncusu Khadim Rassoul da Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maçta elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı hayal kırıklığıyla geçti. Almamız gereken dersleri aldığımıza inanıyorum. Tekrar çalışıp Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Farklı bölgelerde oynama sebebim kendime olan güvenimden kaynaklı. Orta sahada oynamak benim için daha rahat. Fakat hocamız kalitemi biliyor, nerede görev verirse orada forma giymek durumundayım. Benim için problem değil. Oruç tutmanın benim açımdan motive edici olduğuna inanıyorum. Allah güç veriyor, oruç tutmaktan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorum.