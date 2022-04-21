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Giriş Tarihi: 21.4.2022 13:31 Son Güncelleme: 21.4.2022 13:44

Manchester United'ın yeni hocası Erik ten Hag oldu

Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag oldu

Manchester United, Ajax'tan sezon sonunda ayrılacak teknik direktör Erik Ten Hag ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester United, Ajax'tan sezon sonunda ayrılacak teknik direktör Erik Ten Hag ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

MURTOUGH: ERIK İLE AİT OLDUĞUMUZ SEVİYEYE TEKRAR YÜKSELECEK
Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada "Erik ten Hag, Ajax'ta geçirdiği 4 yıl boyunca Avrupa'nın en başarılı ve en heyecan verici antrenörlerinden biri olduğunu ispatladı. Genç oyuncularla Ajax'ın imajını toparladı, daha çekici hale getirdi ve hücum futbolu oynattı. Erik ile yaptığımız konuşmalarda onun liderlik etme biçimden ve uzun vadeli vizyonundan etkilendik. Manchester United, Erik ile birlikte ait olduğu seviyeye tekrar yükselecektir" şeklinde konuştu.

TEN HAG: BAŞARI ARZUSUNUN FARKINDAYIM
Erik ten Hag ise "Manchester United'da teknik direktör olmak benim için büyük bir onur. Karşılaşacağım mücadeleler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kulübün büyük geçmişini ve taraftarların takıma olan tutkusunu biliyorum. United taraftarına hak ettikleri başarıyı sağlayabilecek bir takım oluşturma konusunda kesinlikle kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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Manchester United'ın yeni hocası Erik ten Hag oldu
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