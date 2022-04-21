Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag oldu

MURTOUGH: ERIK İLE AİT OLDUĞUMUZ SEVİYEYE TEKRAR YÜKSELECEK

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada "Erik ten Hag, Ajax'ta geçirdiği 4 yıl boyunca Avrupa'nın en başarılı ve en heyecan verici antrenörlerinden biri olduğunu ispatladı. Genç oyuncularla Ajax'ın imajını toparladı, daha çekici hale getirdi ve hücum futbolu oynattı. Erik ile yaptığımız konuşmalarda onun liderlik etme biçimden ve uzun vadeli vizyonundan etkilendik. Manchester United, Erik ile birlikte ait olduğu seviyeye tekrar yükselecektir" şeklinde konuştu.