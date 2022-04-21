Yiğido söktü aldı

Sivasspor, 10 kişi kaldığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor’u devirdi. Emre Akbaba'nın çift vuruş organizasyonuyla attığı golle Akdeniz ekibi öne geçti. Eşitliği sağlayan Yatabare, 59'da ikinci sarıdan kızardı. 1 kişi eksik olmasına rağmen pes etmeyen kırmızı-beyazlılar, 90+2'de Kerem ile zafere koştu. Çalımbay'ın ekibi, sahasında oynanacak rövanş için avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlayan yarı final heyecanı dün Aytemiz Alanyaspor- Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle sürdü. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Sivas, Akdenizekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Altıncı dakikada Sivas kalecisi Ali Şaşal, degaj sırasında kayınca topu kaybetti,çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tekrareline alınca da hakem Ali Şansalan çift vuruş verdi. Yapılan organizasyonda şutunu çeken Emre Akbaba, ev sahibi Alanya'yı öne geçirdi: 1-0. Bu gole 32'de Yatabare, kafa vuruşuyla yanıtverdi: 1-1. 59'da rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Yatabare, topa vurarak itiraz edinceikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. 10 kişi kalan Sivasspor'da 90+2'de sahneye Kerem Atakan Kesgin çıktı. 21 yaşındaki orta saha, ceza sahası dışındansert bir şutla ağları sarsıp, Yiğido'yu 10 Mayıs'taki rövanşa avantajlı götürdü: 2-1.
'DÖRT DÖRTLÜK MÜCADELE ETTIK'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda kazanmanın güzel olduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Şanssız, gol yiyip başladık ancak hiç oyundan kopmadık. 10 kişi nasıl oynanmasıgerekiyorsa öyle oynadık. Oyun disiplini olsun, mücadele olsun, hepsi dört dörtlüktü. Her şey bitmedi. İnşallah ikinci maçta da turu geçen taraf biz oluruz."
'İNANARAK VURDUM'
Sivasspor'a galibiyeti getiren isim olan Kerem Atakan Kesgin, "Bu maç için iyi çalıştık. Hem kafa olarak hem de vücut olarak hazırlandık. Kırmızı kartla dengeler bozuldu ama bütün abilerim çok iyi mücadele etti. Top bana geldiğinde inanarak vurdum, golü de attım" dedi.