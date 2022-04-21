Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yiğido söktü aldı
Giriş Tarihi: 21.4.2022

Yiğido söktü aldı

Yiğido söktü aldı

Sivasspor, 10 kişi kaldığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor’u devirdi. Emre Akbaba'nın çift vuruş organizasyonuyla attığı golle Akdeniz ekibi öne geçti. Eşitliği sağlayan Yatabare, 59'da ikinci sarıdan kızardı. 1 kişi eksik olmasına rağmen pes etmeyen kırmızı-beyazlılar, 90+2'de Kerem ile zafere koştu. Çalımbay'ın ekibi, sahasında oynanacak rövanş için avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlayan yarı final heyecanı dün Aytemiz Alanyaspor- Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle sürdü. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Sivas, Akdeniz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Altıncı dakikada Sivas kalecisi Ali Şaşal, degaj sırasında kayınca topu kaybetti, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tekrar eline alınca da hakem Ali Şansalan çift vuruş verdi. Yapılan organizasyonda şutunu çeken Emre Akbaba, ev sahibi Alanya'yı öne geçirdi: 1-0. Bu gole 32'de Yatabare, kafa vuruşuyla yanıt verdi: 1-1. 59'da rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Yatabare, topa vurarak itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. 10 kişi kalan Sivasspor'da 90+2'de sahneye Kerem Atakan Kesgin çıktı. 21 yaşındaki orta saha, ceza sahası dışından sert bir şutla ağları sarsıp, Yiğido'yu 10 Mayıs'taki rövanşa avantajlı götürdü: 2-1.

'DÖRT DÖRTLÜK MÜCADELE ETTIK'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda kazanmanın güzel olduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Şanssız, gol yiyip başladık ancak hiç oyundan kopmadık. 10 kişi nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Oyun disiplini olsun, mücadele olsun, hepsi dört dörtlüktü. Her şey bitmedi. İnşallah ikinci maçta da turu geçen taraf biz oluruz."

'İNANARAK VURDUM'
Sivasspor'a galibiyeti getiren isim olan Kerem Atakan Kesgin, "Bu maç için iyi çalıştık. Hem kafa olarak hem de vücut olarak hazırlandık. Kırmızı kartla dengeler bozuldu ama bütün abilerim çok iyi mücadele etti. Top bana geldiğinde inanarak vurdum, golü de attım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler
Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat
ARKADAŞINA GÖNDER
Yiğido söktü aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA