Yiğido söktü aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlayan yarı final heyecanı dün Aytemiz Alanyaspor- Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle sürdü. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmadaAltıncı dakikada Sivas kalecisi Ali Şaşal,da hakem Ali Şansalan çift vuruş verdi. Yapılan organizasyonda şutunu çeken Emre Akbaba, ev sahibi Alanya'yı öne geçirdi: 1-0. Bu gole 32'de59'da rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Yatabare,10 kişi kalan Sivasspor'da 90+2'de sahneyeçıktı. 21 yaşındaki orta saha,ağları sarsıp, Yiğido'yu 10 Mayıs'taki rövanşa avantajlı götürdü: 2-1.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda kazanmanın güzel olduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Şanssız, gol yiyip başladık ancak hiç oyundan kopmadık.Oyun disiplini olsun, mücadele olsun, hepsi dört dörtlüktü. Her şey bitmedi. İnşallah ikinci maçta da turu geçen taraf biz oluruz."Sivasspor'a galibiyeti getiren isim olan Kerem Atakan Kesgin, "Bu maç için iyi çalıştık. Hem kafa olarak hem de vücut olarak hazırlandık. Kırmızı kartla dengeler bozuldu ama bütün abilerim çok iyi mücadele etti. Top bana geldiğinde inanarak vurdum, golü de attım" dedi.