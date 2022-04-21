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Giriş Tarihi: 21.4.2022 15:08 Son Güncelleme: 21.4.2022 15:12

Yunus Akgün’den flaş Trabzonspor sözleri! “Tek hedefimiz Avrupa”

Yunus Akgün’den flaş Trabzonspor sözleri! “Tek hedefimiz Avrupa”

Spor Toto Süper Lig’e bu sezon yükselen ve oynadığı futbolla göz dolduran Adana Demirspor, Avrupa Kupaları için çabalamaya devam ediyor. Galatasaray’dan Adana Demirspor kiralık olarak gönderilen genç futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında galip geleceklerini söyleyen yetenekli futbolcu, Galatasaray hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen ve oynadığı futbolla göz dolduran Adana Demirspor, Avrupa Kupaları için çabalamaya devam ediyor. Galatasaray'dan Adana Demirspor kiralık olarak gönderilen genç futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında galip geleceklerini söyleyen yetenekli futbolcu, Galatasaray hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

Orta saha oyuncusu Yunus Akgün de Kasımpaşa maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Trabzonspor maçını kazanarak mağlubiyeti unutturmak istediklerini vurgulayan Yunus, "Takım olarak iyi gidiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa. Son 3 maçta iyi gidiyorduk, Kasımpaşa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama lig çok zor artık. Son 5 maçımıza en iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Trabzonspor şu an şampiyonluğu bekliyor. Biz çok iyi hazırlanıyoruz. İlk maç hak etmediğimiz bir skor almıştık. İyi oynamıştık ve sonuca yansıtamamıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus, Galatasaray ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatarak, "Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz. Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim. Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli." şeklinde konuştu.

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Yunus Akgün’den flaş Trabzonspor sözleri! “Tek hedefimiz Avrupa”
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