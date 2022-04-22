Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, en son 2000 yılında mağlup ettiği sarı-kırmızılı ekibi 22 yıl sonra dize getirip umut tazeleme planları yapıyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de küme düştüğü 1999-2000 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 12 Mayıs 2000'de Telat Özden'in golüyle 1-0 mağlup ederken, daha sonra Galatasaray'la oynadığı 4 resmi maçta rakibine diş geçiremedi. İzmir temsilcisi yine küme düştüğü 2002-03 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe evinde 2-1, deplasmanda 5-0 mağlup olurken, 2009'da İzmir'de oynanan Türkiye Kupası maçında gülen taraf 2-1'lik skorla yine Galatasaray oldu. Bu sezon ilk yarıda İstanbul'da oynanan randevu 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Ligin bitimine 5 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıp bu hafta yenildiği takdirde rakiplerinin sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunan Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, Galatasaray maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Üst üste oynayacakları Galatasaray ve Atakaş Hatayspor (D) karşılaşmalarından en az 4 puanla ayrılıp, en yakın rakipleri Giresunspor'u konuk edecekleri müsabakaya puan farkını eriterek çıkmak istediklerini belirten Tuna Üzümcü, "Bu 3 maçta toplayacağımız 7 ya da 9 puanla son 2 haftaya umudumuzu koruyarak girmek istiyoruz" dedi.



Deniz ve Özgür'ün tedavilerinin sürdüğü Altay'da kasığında ağrıları olan sol bek Naderi'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi. İzmir ekibinde Paixao ve Murat da kadro dışı kalmıştı.