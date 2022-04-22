Cyle Larin'in menajerinden transfer açıklaması! "Geleceği Beşiktaş'ın da kararına bağlı..."

"ARALIK'TAN BERİ BAŞKAN ARAMADI"

Beşiktaş ile yapılan görüşmeleri anlatan Mavromaras "İstanbul'daki Ajax maçında kulüple görüştük. İyi bir görüşmeydi. Galatasaray maçından önce başkan ve yöneticiler, Larin ile konuştu. Başkanın son mesajı buydu. Daha sonra başkan, Larin'i arayacağını söyledi. Kimse aramadı. Bugün başkanla iletişimimiz yok. Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan teklif almadık." ifadelerini kullandı.