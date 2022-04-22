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Giriş Tarihi: 23.4.2022 01:26 Son Güncelleme: 23.4.2022 01:28

Cyle Larin'in menajerinden transfer açıklaması! "Geleceği Beşiktaş'ın da kararına bağlı..."

Cyle Larin’in menajerinden transfer açıklaması! Geleceği Beşiktaş’ın da kararına bağlı...

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin'in Siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceği merak konusu. Larin'in menajeri Nick Mavromaras, "Larin, Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Spesifik ülke veya takım söyleyemem. Geleceği Beşiktaş'ın da kararına bağlı." dedi.

Kanadalı futbolcuyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Nick Mavromaras, A Spor'a yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki parayla ilgili haberler asılsız. Larin, Beşiktaş'a odaklanmış durumda. Sezonu burada tamamlayacak ve yüzde 100'ünü verecek. Bunu belirtmek isterim" dedi.

"ARALIK'TAN BERİ BAŞKAN ARAMADI"

Beşiktaş ile yapılan görüşmeleri anlatan Mavromaras "İstanbul'daki Ajax maçında kulüple görüştük. İyi bir görüşmeydi. Galatasaray maçından önce başkan ve yöneticiler, Larin ile konuştu. Başkanın son mesajı buydu. Daha sonra başkan, Larin'i arayacağını söyledi. Kimse aramadı. Bugün başkanla iletişimimiz yok. Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan teklif almadık." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜRÜZ"

Cyle Larin'in geleceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Mavromaras "Sözleşmeye saygı duyuyoruz. Yeniden görüşmeye hazırız. Larin'in oynama süresi neden azaldı bilmiyorum. Larin çok çalışıyor ve kararlara saygı duyuyor. Larin, Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Spesifik ülke veya takım söyleyemem. Geleceği Beşiktaş'ın da kararına bağlı." açıklamasını yaptı.

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Cyle Larin'in menajerinden transfer açıklaması! "Geleceği Beşiktaş'ın da kararına bağlı..."
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