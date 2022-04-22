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Giriş Tarihi: 22.4.2022 10:07 Son Güncelleme: 22.4.2022 10:12

Göztepe sona yaklaştı! Yenememesi halinde…

AA
Göztepe sona yaklaştı! Yenememesi halinde…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, küme düşmeye çok yakın. 2021/22 sezonunda istediği performansı gösteremeyen ve 10 maçlık mağlubiyet serisi olan İzmir ekibi, yarın Gaziantep FK’yı yenememesi halinde bitme 4 hafta kala ligden düşmeyi garantilemiş olacak. İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak düşme hattındaki Göztepe, yarın rakibini yenememesi halinde bitime 4 hafta kala Süper Lig'den düşecek.

Kalyon Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Son 10 maçında mağlup olan Göztepe, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdürüyor.

Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin yarınki müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e tutunma şansı kalmayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki maçtan 3 puanla ayrılması halinde az da olsa matematiksel olarak ligde kalma şansını sürdürecek.

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

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Göztepe sona yaklaştı! Yenememesi halinde…
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