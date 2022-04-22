İşte masadaki rapor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael bir yandan takımı tanıyıp kalan 5 haftayı en iyi şekilde tamamlamak için çalışırken diğer yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Fransız hoca, 3-4-3 sistemine göre gereken mevkileri belirleyerek, yönetime raporunu sundu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncu istediği 5 bölgeyi, stoper, sağ kanat bek, merkez orta saha, sol kanat ve santrfor olarak belirledi.ÖNCELIK Konyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı'ya verildi. Nedeni ise sol stoper olarak elinde sadece Francisco Montero'nun bulunması. İsmael, Vida'nın uygun şartlar oluşursa kalmasını istiyor. Ücretinde indirim yapması istenen Hırvat futbolcunun takımdan ayrılması halinde ise bir değil iki takviye gündeme gelecek.ROSIER ve Kerem Kalafat'ın bulunduğu mevkiye, Rosier ile rekabete girecek bir oyuncu isteniyor. Siyah-beyazlılar, 6 Mayıs'ta küme düşen Yeni Malatyaspor'dan sözleşme fesih hakkını eline alacak Mustafa Eskihellaç'ın durumuna odaklandı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Malatya'da 30 maça çıktı 3 gol 3 asistle oynadı. Transferde bir zorluk yaşanmaması bekleniyor.BEŞIKTAŞ Cyle Larin ile yolları yüzde 99 ayırmış durumda. Elinde N'Koudou ve Kenan Karaman kalan siyah-beyazlılar bu bölgeye mutlak takviye yapacak. İsveç'te genç ve potansiyelli oyuncu transferi için girişimlerde bulunan yetkililerin ilk transferi bu bölgeye gelebilir.SEZON sonu Pjanic, Oğuzhan, Mehmet Topal takımdan ayrılacak. Atiba'nın durumu belli değil. Yarım sezon için Rize'ye kiralık gönderilen Gedson Fernandes ise Beşiktaş serüvenine başlayacak. Salih Uçan ve Kartal Kayra Yılmaz da kiralıktan dönecek isimler. Fransız hoca, Can Bozdoğan'ın kalmasını istiyor. Josef ve Gedson 11'e düşünülüyor ancak Can'ın bonservis durumuna bağlı olarak bir gurbetçi takviyesi yapılması plan dahilinde.GELECEK sezon pivot tipi bir santrforu ileri uca yerleştirmek isteyen siyah beyazlı takım, bir de hem forvet hem kanat oynayabilen yerli alternatif düşünüyor. Beşiktaş adeta Sörloth ile yatıp kalkıyor. Elini çabuk tutmak isteyen yönetim Leipzig ile de görüşmelere başladı!. Adam Buksa listenin ikinci sırasında. Halil Dervişoğlu da yerli lalternatifinde başı çekiyor. Ancak Güven Yalçın takımda kalırsa, listeden çıkarılması bekleniyor.BU sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen ancak kötü sonuçlar sonrası yollar ayrılan Vitor Pereira, soluğu Brezilya'da almış ve Corinthians'ın başına geçmişti. Son haftalarda iyi sonuçlar alan Portekizli teknik adamın, takıma yapılmasını düşündüğü transferlerin listesi bir taraftarın hacklemesiyle gündeme düştü.Brezilya'da günün konusu olan hackleme olayı sonrası Corinthians ve Pereira'nın transferde nasıl hareket edeceği merak ediliyor.