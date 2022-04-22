MHK’de gece mesaisi!

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta oynanacak maçların hakemlerini normalde gündüz açıklaması gerekiyordu. Ancak futbol kamuoyu ve kulüplerin, gün boyu beklediği atamalar akşam saatTahkim Kurulu tarafından geri döndürülen 13 hakemin durumu nedeniyle görevlendirmelerin geceye kadar sarktığı öğrenildi. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında,45 yaşındaki hakem, en son 6 Mart'ta yine Antalya'nın, Sivas ile oynadığı mücadelede düdük çalmıştı. Yasaklı isimlerdenŞimşek, Tuzla-Adana; Numanoğlu ise Samsun- Altınordu maçlarını yönetecek. Diğer 10 hakeme ise düdük verilmedi...Ç.Rizespor-Fenerbahçe:F.Karagümrük-GZT Giresun:Gaziantep FK-Göztepe:Adana Demir-Trabzonspor:Yeni Malatya-Konyaspor:Başakşehir-Atakaş Hatayspor:Altay-Galatasaray:Antalyaspor-Yukatel Kayseri:Beşiktaş-Kasımpaşa:DG. Sivasspor-Aytemiz Alanya: