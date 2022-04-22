MHK’de gece mesaisi!

Sabri Çelik yönetimindeki MHK ilk atamalarını gecikmeli yaptı. Liste dışı kalan hakemlerden Cüneyt Çakır 1.5 ay sonra geri döndü
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta oynanacak maçların hakemlerini normalde gündüz açıklaması gerekiyordu. Ancak futbol kamuoyu ve kulüplerin, gün boyu beklediği atamalar akşam saat 22.00 sularında yapıldı. Tahkim Kurulu tarafından geri döndürülen 13 hakemin durumu nedeniyle görevlendirmelerin geceye kadar sarktığı öğrenildi. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında, önceki yönetimtarafından liste dışıbırakılan Cüneyt Çakır'a,Antalyaspor-Kayserispormaçını verdi. 45 yaşındaki hakem, en son 6 Mart'ta yine Antalya'nın, Sivas ile oynadığı mücadelede düdük çalmıştı. Yasaklı isimlerden Tugay KaanNumanoğlu veBahattin Şimşek deTFF 1. Lig'e atandı. Şimşek, Tuzla-Adana; Numanoğlu ise Samsun- Altınordu maçlarını yönetecek. Diğer 10 hakeme ise düdük verilmedi...
İŞTE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN 20.30 Ç.Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler YARIN 16.00 F.Karagümrük-GZT Giresun: Erkan Özdamar16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz20.30 Adana Demir-Trabzonspor: Y.Kemal Uğurlu PAZAR 16.00 Yeni Malatya-Konyaspor: Sarper Barış Kaya16.00 Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan20.30 Antalyaspor-Yukatel Kayseri: Cüneyt Çakır PAZARTESİ 20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol20.30 DG. Sivasspor-Aytemiz Alanya: Ümit Öztürk