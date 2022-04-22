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Giriş Tarihi: 22.4.2022

MHK’de gece mesaisi!

MHK’de gece mesaisi!

Sabri Çelik yönetimindeki MHK ilk atamalarını gecikmeli yaptı. Liste dışı kalan hakemlerden Cüneyt Çakır 1.5 ay sonra geri döndü

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta oynanacak maçların hakemlerini normalde gündüz açıklaması gerekiyordu. Ancak futbol kamuoyu ve kulüplerin, gün boyu beklediği atamalar akşam saat 22.00 sularında yapıldı. Tahkim Kurulu tarafından geri döndürülen 13 hakemin durumu nedeniyle görevlendirmelerin geceye kadar sarktığı öğrenildi. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında, önceki yönetim tarafından liste dışı bırakılan Cüneyt Çakır'a, Antalyaspor-Kayserispor maçını verdi. 45 yaşındaki hakem, en son 6 Mart'ta yine Antalya'nın, Sivas ile oynadığı mücadelede düdük çalmıştı. Yasaklı isimlerden Tugay Kaan Numanoğlu ve Bahattin Şimşek de TFF 1. Lig'e atandı. Şimşek, Tuzla-Adana; Numanoğlu ise Samsun- Altınordu maçlarını yönetecek. Diğer 10 hakeme ise düdük verilmedi...

İŞTE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN
20.30 Ç.Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
YARIN
16.00 F.Karagümrük-GZT Giresun: Erkan Özdamar 16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz 20.30 Adana Demir-Trabzonspor: Y.Kemal Uğurlu
PAZAR
16.00 Yeni Malatya-Konyaspor: Sarper Barış Kaya 16.00 Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler 20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan 20.30 Antalyaspor-Yukatel Kayseri: Cüneyt Çakır
PAZARTESİ
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol 20.30 DG. Sivasspor-Aytemiz Alanya: Ümit Öztürk

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MHK’de gece mesaisi!
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