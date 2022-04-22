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Giriş Tarihi: 22.4.2022 19:31 Son Güncelleme: 22.4.2022 19:41

Son dakika: Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Süper Lig’de 34. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Rizespor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi 11’ler belli oldu.

Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Çaykur Rizespor 3 puan için mücadele verecek.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Osayi, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Fenerbahçe ile oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (3B 13M), Eylül 2018'deki 3-0'lık galibiyetten bu yana rakibinden puan almayı başaramadı (6M) ve bu rekabet tarihindeki en uzun seriyi yaşıyor.

2000/01 sezonundan bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçında da gol yiyen Fenerbahçe (toplam 19), bu deplasmanda en son Todor Veselinoviç yönetiminde çıktığı karşılaşmada rakibine gol izni vermedi ( Ağustos 1988; 5-0).

Son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Çaykur Rizespor (2G 1B 1M), bu puanların altısını son iki iç saha karşılaşmasında kazandı. Karadeniz ekibi bundan önce seyircisi önünde çıktığı altı karşılaşmalık süreçte sadece 4 puan biriktirebilmişti (1G 1B 4M).

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Son dakika: Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu
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