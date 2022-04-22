Son dakika: Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Fenerbahçe ile oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (3B 13M), Eylül 2018'deki 3-0'lık galibiyetten bu yana rakibinden puan almayı başaramadı (6M) ve bu rekabet tarihindeki en uzun seriyi yaşıyor.

2000/01 sezonundan bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçında da gol yiyen Fenerbahçe (toplam 19), bu deplasmanda en son Todor Veselinoviç yönetiminde çıktığı karşılaşmada rakibine gol izni vermedi ( Ağustos 1988; 5-0).

Son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Çaykur Rizespor (2G 1B 1M), bu puanların altısını son iki iç saha karşılaşmasında kazandı. Karadeniz ekibi bundan önce seyircisi önünde çıktığı altı karşılaşmalık süreçte sadece 4 puan biriktirebilmişti (1G 1B 4M).