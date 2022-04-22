Son dakika: Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Çaykur Rizespor 3 puan için mücadele verecek.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Osayi, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Fenerbahçe ile oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (3B 13M), Eylül 2018'deki 3-0'lık galibiyetten bu yana rakibinden puan almayı başaramadı (6M) ve bu rekabet tarihindeki en uzun seriyi yaşıyor.
2000/01 sezonundan bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçında da gol yiyen Fenerbahçe (toplam 19), bu deplasmanda en son Todor Veselinoviç yönetiminde çıktığı karşılaşmada rakibine gol izni vermedi ( Ağustos 1988; 5-0).
Son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Çaykur Rizespor (2G 1B 1M), bu puanların altısını son iki iç saha karşılaşmasında kazandı. Karadeniz ekibi bundan önce seyircisi önünde çıktığı altı karşılaşmalık süreçte sadece 4 puan biriktirebilmişti (1G 1B 4M).