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Giriş Tarihi: 22.4.2022 12:00 Son Güncelleme: 22.4.2022 12:38

Son dakika: Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı

Son dakika: Galatasaray’da 30 Nisan’da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı

Son dakika haberine göre; Galatasaray'da seçimlerin önündeki mahkeme tedbiri kaldırıldı. Galatasaray Kulübü 30 Nisan'da seçim yapacak.

Son dakika haberine göre; 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TEDBİR KARARI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

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Son dakika: Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
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