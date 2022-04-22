Son dakika: Galatasaray’da 30 Nisan’da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı

Son dakika haberine göre; 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
TEDBİR KARARI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.