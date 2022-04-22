Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan seçim açıklaması!
Giriş Tarihi: 22.4.2022 17:37 Son Güncelleme: 22.4.2022 17:41

Son dakika: Galatasaray'dan seçim açıklaması!

Son dakika: Galatasaray’dan seçim açıklaması!

Son dakika haberi... Galatasaray'dan kongre açıklaması geldi. Galatasaray'dan tarafından yapılan açıklamada "Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir."

Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasından sonra Galatasaray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi. İşte yapılan açıklamanın tamamı...

Saygıdeğer Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir.

Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için Kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Bu vesile ile 30 Nisan'da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul ve Bursa'daki bombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme
SON DAKİKA: Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum'da, kar payı vurgunu
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Son dakika | Bakan Koca "Maske yasağı kalkacak mı?" sorusunu yanıtladı
İzmir'de CHP'yi sarsan kumpas iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan seçim açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA