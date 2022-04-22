Son dakika: Trabzonspor’da Nwakaeme ile neden sözleşme imzalanmadı? İşte perde arkası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmaya hazırlanan Trabzonspor'da gündem maddelerinden biri de Nwakaeme ile sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı...
Tüm bunlar merak edilirken, Nwakaeme konusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbol Plus Youtube kanalında Trabzonspor gündemine dair Ceyda Dönmez'in sorularını yanıtlayan Ulaş Özdemir, Nwakaeme ile neden sözleşme imzalanmadığının perde arkasını açıkladı.
İŞTE ULAŞ ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:
Bu süreci çok uzattılar, her iki taraf için de söylüyorum. Açıkçası ben bu süreçte bir şeffaflık da bekledim, Nwakaeme tarafından değil de kulüp tarafından. Hiç olmazsa sayın başkan veya bir yönetici, 'şu durumdayız' deselerdi bu tür tartışmaların ve spekülatif haberlerin önüne geçerlerdi.
Bunu göremedik maalesef ve bunu göremeyince, biz de böyle gazeteci arkadaşlar olarak diplomasi gibi sürekli telefonlarla bilgi alma trafiğine girdik. En son bana gelen bilgi şu; kulüp bir resmi teklif yaptı, orada sözleşmenin bütün maddelerini yazdı.
Nwakaeme imza parasını peşin istediği için bu konuda görüşmeler tıkanmıştı ancak bugün itibarıyla Nwakaeme tarafında bir yumuşama olduğuna dair bilgi geldi bana. Eğer bu yumuşama olayı doğruysa, imza parasın peşin değil de taksit yoluyla ödenmesini önermiştir kulüp, zaten maliyetler de arttı.
10 taksit değil de 5 taksitle ödenmesi konusunda orta yol bulunarak iki tarafın da kendisinden feragat ettiği bir anlaşma sonucunda sözleşmeyi imzalayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.