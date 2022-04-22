Son dakika: Trabzonspor’da Nwakaeme ile neden sözleşme imzalanmadı? İşte perde arkası

Nwakaeme imza parasını peşin istediği için bu konuda görüşmeler tıkanmıştı ancak bugün itibarıyla Nwakaeme tarafında bir yumuşama olduğuna dair bilgi geldi bana. Eğer bu yumuşama olayı doğruysa, imza parasın peşin değil de taksit yoluyla ödenmesini önermiştir kulüp, zaten maliyetler de arttı.

10 taksit değil de 5 taksitle ödenmesi konusunda orta yol bulunarak iki tarafın da kendisinden feragat ettiği bir anlaşma sonucunda sözleşmeyi imzalayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.