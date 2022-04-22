Tarihi golün forması 76 milyon TL’ye satıldı

ARJANTİNLİ efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'yeadı verilen golünü attığı forması rekor fiyata alıcı buldu: 4 milyon Pound... (76 milyon TL). Müzayede evi Sotheby's'de gerçekleştirilen açık artırmada forma sahibini bulurken,Maradona, gollerden ilkini atarken meşin yuvarlağa eliyle dokunmuş, pozisyon hakemlerin dikkatinden kaçınca gol kararı verilmişti. Futbolseverler tarafından bu gol, 'Tanrı'nın eli' olarak adlandırılmıştı.