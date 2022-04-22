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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Tarihi golün forması 76 milyon TL’ye satıldı

Tarihi golün forması 76 milyon TL’ye satıldı
ARJANTİNLİ efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 'Tanrı'nın eli' adı verilen golünü attığı forması rekor fiyata alıcı buldu: 4 milyon Pound... (76 milyon TL). Müzayede evi Sotheby's'de gerçekleştirilen açık artırmada forma sahibini bulurken, önceki rekor 157 bin 750 Pound'a satılan Pele'nin 1970 Dünya Kupası finalinde giydiği formaya aitti. Maradona, gollerden ilkini atarken meşin yuvarlağa eliyle dokunmuş, pozisyon hakemlerin dikkatinden kaçınca gol kararı verilmişti. Futbolseverler tarafından bu gol, 'Tanrı'nın eli' olarak adlandırılmıştı.

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Tarihi golün forması 76 milyon TL’ye satıldı
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