Trabzonspor’da Nwakaeme gelişmesi! Sözleşme neden imzalanmadı?

NWAKAEME NEDEN YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI?

Yunus Emre Sel, Nwakeme ve Trabzonspor arasında yeni bir sözleşme imzalanmaması konusundaki detayları şöyle dile getirdi: "Trabzonspor cephesinde ise oyuncuyla sözlü olarak her konuda anlaşma sağlandı. Bir sözleşme hazırlandı. Fakat daha sonra imza parasının ödenmesi konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Bu konuda çözümler konuşuluyor. Her iki taraf da aslında her konuda anlaşmış durumda."