Trabzonspor’da Nwakaeme gelişmesi! Sözleşme neden imzalanmadı?

Süper Lig'de lider Trabzonspor yarın zorlu Adana Demirspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşanıyor.
KRİTİK MAÇTA NWAKAEME YOK
Ziraat Türkiye Kupas'ında Kayseri maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu merak ediliyor. Tecrübeli oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nwakaeme, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
"OYUNCU F.BAHÇE İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ"
Ceren Dalgıç'ın sorusunu yanıtlayan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncu ile görüştüğü iddiaları gündeme geldi. Fakat daha sonra oyuncu tarafı F.Bahçe ile hiçbir temaslarının olmadığını söyledi. Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, Fenerbahçe ile hiç görüşmediklerini açık bir şekilde ifade etti."
NWAKAEME NEDEN YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI?
Yunus Emre Sel, Nwakeme ve Trabzonspor arasında yeni bir sözleşme imzalanmaması konusundaki detayları şöyle dile getirdi: "Trabzonspor cephesinde ise oyuncuyla sözlü olarak her konuda anlaşma sağlandı. Bir sözleşme hazırlandı. Fakat daha sonra imza parasının ödenmesi konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Bu konuda çözümler konuşuluyor. Her iki taraf da aslında her konuda anlaşmış durumda."