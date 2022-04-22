Türkiye ve Erdoğan’a minnettarız

krayna'da savaşın başlaması ile birlikte soluğu Türkiye'de alan Shakhtar Donetsk takımı Riva'da kamp yaparken, F.Bahçe ile de hazırlık maçı oynadı. Ukrayna ekibi, kampının kapılarınıaçtı. Takımın deneyimli isimlerinden Taras Stepanenko, Türkiye'ye vedestekleri için minnettar olduklarını söylediler.Stepanenko, savaş nedeniyle ülkelerine sadece futbol oynayarak destek olabileceklerini ve bunun için de yeşil sahada mücadele ettiklerini söyledi.diyen 32 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti: "Türkiye'ye çok minnettarız. Özellikle Türk takımları ve TFF'ye bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. D.Kiev ile Galatasaray maç yaptı. Biz F.Bahçe ile oynadık. Bu şekilde savaşta zarar gören insanlara destek veren Türk takımları bizler için çok özel.Kritik adımlar atıyorlar.İLK önce uluslararası futbolcular ve diğer ülkelerden gelen oyuncular için destek olmaya çalıştılar. Fakat onlar için ülkelerine dönmeleri başka yerde futbola devam etmeleri daha kolay olacaktır. Ukrayna futbolu adına bir şey söylemek çok zor.Ülkenin batı tarafında hâlâ sağlam statlar mevcut, doğu kısımdakiler ise kullanılamaz halde. Belki işler düzeldikten sonra lig orada devam edebilir. Mayıs ayında biz milli takım maçları oynayacağız.Bütün futbolcular ligden ziyade buna odaklanmış durumda. Onun için kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Ligi artık ülkenin bazı bölgelerinde oynamak zor..."BİZİM için diğer futbolculardan destek alabilmemiz çok önemli.Ben şu anda UEFA akademide kursta ders görüyorum. Aynı zamanda Rus bir kadın futbolcu ile beraber ders alıyoruz.Tüm insanlardan bu şekilde destek görmek kötü günlerde çok iyi hissettiriyor.""Savaş sırasında Shakhtar genç takımından bir antrenör bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde görev alan 14 oyuncu ve antrenör de aktif olarak orduda görev almakta. Biz de elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdürmek istiyoruz."Uzaktan da olsa futbol ile ülkemize destek vermek istiyoruz. Ukraynalılar olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biz sporcuların görevi bir nebze olsun halkımıza umut verebilmek. Ukrayna topraklarına yeniden güzel günler gelecek."