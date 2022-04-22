Türkiye ve Erdoğan’a minnettarız

Savaşta zarar gören insanlara destek için maç yapan Türk takımları bizim için çok özel. Türkiye, savaşın sonlanması konusunda çok önemli bir rol almış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda minnettarız
Ukrayna'da savaşın başlaması ile birlikte soluğu Türkiye'de alan Shakhtar Donetsk takımı Riva'da kamp yaparken, F.Bahçe ile de hazırlık maçı oynadı. Ukrayna ekibi, kampının kapılarını SABAH Spor'a açtı. Takımın deneyimli isimlerinden Taras Stepanenko, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a destekleri için minnettar olduklarını söylediler.
'AMACIMIZ BARIŞ İÇİN OYNAMAK'
Stepanenko, savaş nedeniyle ülkelerine sadece futbol oynayarak destek olabileceklerini ve bunun için de yeşil sahada mücadele ettiklerini söyledi. "Barışiçin oynamak tek amacımız" diyen 32 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti: "Türkiye'ye çok minnettarız. Özellikle Türk takımları ve TFF'ye bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. D.Kiev ile Galatasaray maç yaptı. Biz F.Bahçe ile oynadık. Bu şekilde savaşta zarar gören insanlara destek veren Türk takımları bizler için çok özel. Türkiye bu savaşınsonlanması konusundaönemli bir rol almışdurumda. Kritik adımlar atıyorlar. ÖzellikleCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'abu konudaminnettarız."
DOĞU UKRAYNA'DASTAT KALMADI!
İLK önce uluslararası futbolcular ve diğer ülkelerden gelen oyuncular için destek olmaya çalıştılar. Fakat onlar için ülkelerine dönmeleri başka yerde futbola devam etmeleri daha kolay olacaktır. Ukrayna futbolu adına bir şey söylemek çok zor. Savaşın ne zaman biteceğinikestiremiyoruz. Barışolmadan bir şey söylememizzor. Ülkenin batı tarafında hâlâ sağlam statlar mevcut, doğu kısımdakiler ise kullanılamaz halde. Belki işler düzeldikten sonra lig orada devam edebilir. Mayıs ayında biz milli takım maçları oynayacağız. Dünya Kupası playoffelemesine çıkacağız. Şu anda bütünodağımız bu noktada. Bütün futbolcular ligden ziyade buna odaklanmış durumda. Onun için kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Ligi artık ülkenin bazı bölgelerinde oynamak zor...
RUS SPORCULAR BİLE UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR
"BİZİM için diğer futbolculardan destek alabilmemiz çok önemli. Eski oyuncuların yanı sıraFIFA'dan ve UEFA'dan destekalmak çok özel. Ben şu anda UEFA akademide kursta ders görüyorum. Aynı zamanda Rus bir kadın futbolcu ile beraber ders alıyoruz. Kendisi şu andaABD'de yaşıyor. Rus olmasınarağmen bize destek verdiğinisöyledi. Tüm insanlardan bu şekilde destek görmek kötü günlerde çok iyi hissettiriyor."
14 FUTBOLCU ORDUDA GÖREVLİ
"Savaş sırasında Shakhtar genç takımından bir antrenör bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde görev alan 14 oyuncu ve antrenör de aktif olarak orduda görev almakta. Biz de elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdürmek istiyoruz.
"'ÜLKEMİZE GÜZEL GÜNLER GELECEK'
"Uzaktan da olsa futbol ile ülkemize destek vermek istiyoruz. Ukraynalılar olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biz sporcuların görevi bir nebze olsun halkımıza umut verebilmek. Ukrayna topraklarına yeniden güzel günler gelecek."