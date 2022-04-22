Ukraynalı futbolcu Taras Stepanenko, SABAH Spor'a konuştu! "Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız"

Ukrayna'da savaşın başlaması ile birlikte soluğu Türkiye'de alan Shakhtar Donetsk takımı Riva'da kamp yaparken, Fenerbahçe ile de hazırlık maçı oynadı. Ukrayna ekibi, kampının kapılarını SABAH Spor'a açtı. Takımın deneyimli isimlerinden Taras Stepanenko, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için minnettar olduklarını söylediler.
'AMACIMIZ BARIŞ İÇİN OYNAMAK'
Stepanenko, savaş nedeniyle ülkelerine sadece futbol oynayarak destek olabileceklerini ve bunun için de yeşil sahada mücadele ettiklerini söyledi. "Barış için oynamak tek amacımız" diyen 32 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti:
"Türkiye'ye çok minnettarız. Özellikle Türk takımları ve TFF'ye bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Dinamo Kiev ile Galatasaray maç yaptı. Biz Fenerbahçe ile oynadık. Bu şekilde savaşta zarar gören insanlara destek veren Türk takımları bizler için çok özel. Türkiye bu savaşın sonlanması konusunda önemli bir rol almış durumda. Kritik adımlar atıyorlar. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda minnettarız.
"DOĞU UKRAYNA'DA STAT KALMADI!"
İlk önce uluslararası futbolcular ve diğer ülkelerden gelen oyuncular için destek olmaya çalıştılar. Fakat onlar için ülkelerine dönmeleri başka yerde futbola devam etmeleri daha kolay olacaktır. Ukrayna futbolu adına bir şey söylemek çok zor. Savaşın ne zaman biteceğini kestiremiyoruz. Barış olmadan bir şey söylememiz zor. Ülkenin batı tarafında hâlâ sağlam statlar mevcut, doğu kısımdakiler ise kullanılamaz halde. Belki işler düzeldikten sonra lig orada devam edebilir. Mayıs ayında biz milli takım maçları oynayacağız. Dünya Kupası playoff elemesine çıkacağız. Şu anda bütün odağımız bu noktada. Bütün futbolcular ligden ziyade buna odaklanmış durumda. Onun için kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Ligi artık ülkenin bazı bölgelerinde oynamak zor...
"RUS SPORCULAR BİLE UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR"
Bizim için diğer futbolculardan destek alabilmemiz çok önemli. Eski oyuncuların yanı sıra FIFA'dan ve UEFA'dan destek almak çok özel. Ben şu anda UEFA akademide kursta ders görüyorum. Aynı zamanda Rus bir kadın futbolcu ile beraber ders alıyoruz. Kendisi şu anda ABD'de yaşıyor. Rus olmasına rağmen bize destek verdiğini söyledi. Tüm insanlardan bu şekilde destek görmek kötü günlerde çok iyi hissettiriyor.
"ÜLKEMİZE GÜZEL GÜNLER GELECEK"
Savaş sırasında Shakhtar genç takımından bir antrenör bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde görev alan 14 oyuncu ve antrenör de aktif olarak orduda görev almakta. Biz de elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Uzaktan da olsa futbol ile ülkemize destek vermek istiyoruz. Ukraynalılar olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biz sporcuların görevi bir nebze olsun halkımıza umut verebilmek. Ukrayna topraklarına yeniden güzel günler gelecek."