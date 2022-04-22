Ukraynalı futbolcu Taras Stepanenko, SABAH Spor'a konuştu! "Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız"

'AMACIMIZ BARIŞ İÇİN OYNAMAK'

Stepanenko, savaş nedeniyle ülkelerine sadece futbol oynayarak destek olabileceklerini ve bunun için de yeşil sahada mücadele ettiklerini söyledi. "Barış için oynamak tek amacımız" diyen 32 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye çok minnettarız. Özellikle Türk takımları ve TFF'ye bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Dinamo Kiev ile Galatasaray maç yaptı. Biz Fenerbahçe ile oynadık. Bu şekilde savaşta zarar gören insanlara destek veren Türk takımları bizler için çok özel. Türkiye bu savaşın sonlanması konusunda önemli bir rol almış durumda. Kritik adımlar atıyorlar. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda minnettarız.