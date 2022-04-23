Abdullah Avcı: "Çok önemli bir finali kazandık"

Maça çıkarken dışarda 15 puan olduğunu, kendilerinin bunun 4'üne talip olduklarını anımsatan Avcı, şunları söyledi:

"Şampiyonluğun kesinleşmesi için bu 4 puanı almak yetiyordu.Oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi, bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0'a geçti. Sonra 3'ü bulduk. Ama Adana Demirspor hiç oyundan kopmadı. Bu baskısını oluşturdu. Özellikle rakip, bizim ceza sahası etrafında çok aksiyon aldı. Biz orada öndeki 2 tane oyuncumuzu biraz daha merkez orta sahalarını önüne çekip stoperleri biraz bırakıp kenara yönlendirmeye çalıştık. Trabzonspor sezon başlarken iyi ki Trabzonspor var dedirttirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor. 34 hafta oyun standardından çok inişler çıkışlar yaşamayan bir takım olduk. Son 3 haftada beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal ve futbolun içinde olabilen şey artık ligimizin kalitesi, oyuncu kalitesi, oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta, 1 puana ihtiyacınız var şampiyon olabilmek için. Çok önemli bir finali kazandık. Bu maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için yakaladığımız bu ivme çok güzel. "