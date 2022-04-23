Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Yusuf Mert Dönmez'e devretti
Giriş Tarihi: 23.4.2022 14:20

Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Yusuf Mert Dönmez'e devretti

AA
Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan’da koltuğunu Yusuf Mert Dönmez’e devretti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJK-Kabataş Vakfı Okulları 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenen temsili devir teslim töreninde, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-Kabataş Vakfı Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-Kabataş Vakfı İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-Kabataş Vakfı Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi de yer aldı.

YUSUF MERT DÖNMEZ: TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden sağlık çalışanı bir annenin oğlu olan ve kız kardeşi Beyza Dönmez ile BJK-Kabataş Vakfının Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu'ndan yararlanan Yusuf Mert Dönmez, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, koltuğunu dünya çocukları adına bana bırakan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Anıl Cansızoğlu'na bizim gözümüzle Anıl abimize ve burada ismini sayamadığım bütün öğretmenlerime, bana bu fırsatı sundukları için teşekkürlerimi sunarım. Buradan tüm dünya çocuklarının, dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Beşiktaş Başkanlık makamı, şerefin anlamını en güzel tanımıyla bulmuş makamlardan birisidir. Şu anda Beşiktaş Başkanı olarak yegane amacım, sporun hangi dalı olursa olsun, tarihimizden aldığımız ve 'Beşiktaşlılık Duruşu' olarak nitelediğimiz 'Hakkıyla Mücadele Edip, Şerefimizle Kazanmak' davamızdan asla taviz vermeyeceğimizdir. Sporun her dalında dostluk ve kardeşlik içerisinde Beşiktaş'ın şanlı formasını göğsümüzü gere gere tüm dünyada taşıyacağız.

Son olarak, 'İçindeki çocuğa sımsıkı sarılabilenler dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle sarılır.' diyerek hangi yaşta olursa olsun kendini çocuk hisseden herkesin bayramını kutlarım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı! Tiyatroya hoş geldiniz
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Sonunda bu da oldu
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber!
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Mariupol için korkutan iddia...
Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nda gördüğü
Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Yusuf Mert Dönmez'e devretti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA