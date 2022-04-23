Altay ile Galatasaray 84. randevuda

84. RANDEVU

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.



3 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.