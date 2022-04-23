Son dakika: Arsenal - Manchester United maçında 3 gol var! Ronaldo sahnede...

Premier Lig'de zorlu maçta Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Ligde dördüncülük için mücadele veren iki takım da mutlak galibiyet için sahada... Arsenal son maçında Chelsea'yi 4-2 yenmiş sürpriz bir 3 puan almıştı.
CANLI SKOR / Arsenal 2- 1 Manchester United (İkinci yarı oynanıyor)
3' Nuno Tavares
32' Bukayo Saka (pen)
34' Cristiano Ronaldo
Maça hızlı başlayan Arsenal 3. dakikada Tavares ile 1-0 öne geçti. Ataklarını devam ettiren Arsenal, Nketiah ile 2-0'ı buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Aynı pozisyonda yapılan VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı ve Bukayo Saka attığı golle durumu 2-0 yaptı.
RONALDO GOLÜNÜ KAYBETTİĞİ BEBEĞİNE ADADI
Oğlunu kaybettikten sonra ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 34. dakikada takımının golünü attı. Portekizli süper yıldız attığı golü kaybettiği bebeğine adadı. Ronaldo, ayrıca Premier Lig'deki 100. golünü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.