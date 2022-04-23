Son dakika: Arsenal - Manchester United maçında 3 gol var! Ronaldo sahnede...

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CANLI SKOR / Arsenal 2- 1 Manchester United (İkinci yarı oynanıyor)



3' Nuno Tavares

32' Bukayo Saka (pen)

34' Cristiano Ronaldo

Maça hızlı başlayan Arsenal 3. dakikada Tavares ile 1-0 öne geçti. Ataklarını devam ettiren Arsenal, Nketiah ile 2-0'ı buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Aynı pozisyonda yapılan VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı ve Bukayo Saka attığı golle durumu 2-0 yaptı.