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Giriş Tarihi: 23.4.2022 15:03 Son Güncelleme: 23.4.2022 15:39

Son dakika: Arsenal - Manchester United maçında 3 gol var! Ronaldo sahnede...

Son dakika: Arsenal - Manchester United maçında 3 gol var! Ronaldo sahnede...

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veren Arsenal ve Manchester United karşı karşıya geliyor. 3 golün atıldığı nefes kesen maçta ikinci yarı oynanıyor. Cristiano Ronaldo, çocuğunu kaybettikten sonra ilk maçına çıktı ve golle geri döndü...

Premier Lig'de zorlu maçta Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Ligde dördüncülük için mücadele veren iki takım da mutlak galibiyet için sahada... Arsenal son maçında Chelsea'yi 4-2 yenmiş sürpriz bir 3 puan almıştı.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR / Arsenal 2- 1 Manchester United (İkinci yarı oynanıyor)

3' Nuno Tavares
32' Bukayo Saka (pen)
34' Cristiano Ronaldo

Maça hızlı başlayan Arsenal 3. dakikada Tavares ile 1-0 öne geçti. Ataklarını devam ettiren Arsenal, Nketiah ile 2-0'ı buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Aynı pozisyonda yapılan VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı ve Bukayo Saka attığı golle durumu 2-0 yaptı.

RONALDO GOLÜNÜ KAYBETTİĞİ BEBEĞİNE ADADI

Oğlunu kaybettikten sonra ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 34. dakikada takımının golünü attı. Portekizli süper yıldız attığı golü kaybettiği bebeğine adadı. Ronaldo, ayrıca Premier Lig'deki 100. golünü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

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Son dakika: Arsenal - Manchester United maçında 3 gol var! Ronaldo sahnede...
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