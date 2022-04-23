Avcı, Hamsik’e özel görev verdi

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Mavi Şimşekler'i devirip şanssızlığını sonlandırmayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenmeyen karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda bazı değişimler yapacak.Ayrıca Avcı'nın özellikle Slovak yıldızı Hamsik'ten vereceği paslarla ileride Cornelius'u daha çok topla buluşturmasını istediği öğrenildi.Şampiyonluk için artık son virajı dönen Trabzonspor'da oyuncuların keyfine diyecek yok! Adana Demirspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda bolca şakalaşan bordo-mavililer, uçakta da oyun oynayarak moral depoladı. Kulüp bu anları sosyal medya hesabından, 'Zirvede hava açık ve güneşli' notuyla paylaştı.TRABZONSPOR, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo- mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubi yet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.