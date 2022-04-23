Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avcı, Hamsik’e özel görev verdi
Giriş Tarihi: 23.4.2022

Avcı, Hamsik’e özel görev verdi

Avcı, Hamsik’e özel görev verdi
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Mavi Şimşekler'i devirip şanssızlığını sonlandırmayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenmeyen karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda bazı değişimler yapacak. Nwakaeme'nin yerine Kouassi'yi 11'de başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçından farklı olarak orta sahada Bakasetas yerine Dorukhan'a, Siopis yerine de Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor. Ayrıca Avcı'nın özellikle Slovak yıldızı Hamsik'ten vereceği paslarla ileride Cornelius'u daha çok topla buluşturmasını istediği öğrenildi.

ZİRVEDE HAVA GÜNEŞLİ
Şampiyonluk için artık son virajı dönen Trabzonspor'da oyuncuların keyfine diyecek yok! Adana Demirspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda bolca şakalaşan bordo-mavililer, uçakta da oyun oynayarak moral depoladı. Kulüp bu anları sosyal medya hesabından, 'Zirvede hava açık ve güneşli' notuyla paylaştı.

TRABZONSPOR, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo- mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubi yet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak
Son dakika: Bakan Akar Pençe Kilit operasyonundaki son durumu paylaştı: Teröristler yoğun zayiat verdi
Son dakika: Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Kredi ve burs müjdesi
Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler
Son dakika! Eski Menemen Belediye Başkanı'nın açıklamaları CHP'yi karıştırdı: İhale talimatını Kılıçdaroğlu verdi
Son dakika: Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Sonunda bu da oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı, Hamsik’e özel görev verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA