Çaykur Rizespor’da Baiano’ya ceza kapıda

'ÖDÜL VARSA CEZA DA VAR'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da, "Baiano tepki gösterilmeyecek gibi değil. Tepki göstereceksiniz zaten. Aslında az bile tepki gösterdim. Faulden sonra bile olmaması gereken bir hareket. Bu bir değil iki değil. Takımı da, oyunu da, sonucu da etkiliyor bu hareketler. Buna fırsat vermemesi lazım ama artık olan oldu. Ödül nasıl varsa ceza da var, ceza veriliyor" dedi.