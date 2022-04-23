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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:43 Son Güncelleme: 23.4.2022 13:52

Çaykur Rizespor'da Baiano'ya ceza kapıda

DHA
Çaykur Rizespor’da Baiano’ya ceza kapıda

Çaykur Rizespor’da Fenerbahçe karşılaşmasının henüz 35. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Fabricio Baiano’nun hareketleri tepki topladı. Yönetim bu sezon 4. kez kırmızı kart gören oyuncuya ceza vermeye hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor'un dün akşam sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 35'inci saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Fabricio Baiano'nun hareketleri tepki topladı. Ligde bu sezon 4 kırmızı kart gören Baiano'ya ceza vermeye hazırlanan yönetim, teknik heyetten rapor istedi. Yeşil mavili taraftarın da tepkisini çeken futbolcu için son kararı yönetim kurulu verecek.

35. SANİYEDE KIRMIZI KART
Baiano bu sezon 1-1 sonra eren Sivasspor karşılaşmasının 90+5. dakikasında 2'nci sarı karttan sonra kırmızı kart gördü. Baiano, 4-2 sona eren Galatasaray maçında 90+1 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla yine oyun dışında kaldı. 3-1 sonra eren Kasımpaşapor karşılaşmasının 86'ncı dakikasında kırmızı kart gören Baiano son olarak dün akşam oynanan Fenerbahçe maçının henüz 35'inci saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'ÖDÜL VARSA CEZA DA VAR'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da, "Baiano tepki gösterilmeyecek gibi değil. Tepki göstereceksiniz zaten. Aslında az bile tepki gösterdim. Faulden sonra bile olmaması gereken bir hareket. Bu bir değil iki değil. Takımı da, oyunu da, sonucu da etkiliyor bu hareketler. Buna fırsat vermemesi lazım ama artık olan oldu. Ödül nasıl varsa ceza da var, ceza veriliyor" dedi.

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Çaykur Rizespor'da Baiano'ya ceza kapıda
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