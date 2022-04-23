Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlıyor! Maç başladı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.
Son 2 maçından 4 puanla ayrılan Fatih Karagümrük bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Giresunspor'un da tek hedefi İstanbul'da kazanıp ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek... Fatih Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku, Balkovec, Salih, Alparslan, Jimmy, Samed, Adnan, Toure, Ahmed Musa, Borini
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut
Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Emre, Fatih, Diabate, Muhammed, Furkan, Balde, Anıl