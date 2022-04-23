Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlıyor! Maç başladı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

Son 2 maçından 4 puanla ayrılan Fatih Karagümrük bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Giresunspor'un da tek hedefi İstanbul'da kazanıp ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek... Fatih Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...