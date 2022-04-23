Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlıyor! Maç başladı (CANLI)
Giriş Tarihi: 23.4.2022 15:59

Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlıyor! Maç başladı (CANLI)

Fatih Karagümrük evinde Giresunspor’u ağırlıyor! Maç başladı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Son 2 maçından 4 puanla ayrılan Fatih Karagümrük bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Giresunspor'un da tek hedefi İstanbul'da kazanıp ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek... Fatih Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

Son 2 maçından 4 puanla ayrılan Fatih Karagümrük bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Giresunspor'un da tek hedefi İstanbul'da kazanıp ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemek... Fatih Karagümrük - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 GİRESUNSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku, Balkovec, Salih, Alparslan, Jimmy, Samed, Adnan, Toure, Ahmed Musa, Borini

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut
Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Emre, Fatih, Diabate, Muhammed, Furkan, Balde, Anıl

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı! Tiyatroya hoş geldiniz
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...
Sonunda bu da oldu
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber!
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nda gördüğü
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Mariupol için korkutan iddia...
Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'u ağırlıyor! Maç başladı (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA