F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor

4 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da özellikle bu sezonki müthiş performansıyla fark yaratan Anthony Nwakaeme'nin henüz yeni sözleşme imzalamaması birçok iddiayı beraberinde getirdi.33 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'da devam etmek istediğini vurgulayan Türkerifadesini kullandı.Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme ile pazarlıklarına devam eden Trabzonspor yönetimi de oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.BİRİNCİ derece kas yaralanması nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'da rekor kırmanın peşinde. 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, 1 kez daha fileleri sarsarsa Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak