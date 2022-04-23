F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor

Nijeryalı yıldızın hakkında çıkan F.Bahçe iddialarını, “Ne anlaşması! Görüşme bile yapmadık” diye yalanlayan Türker, bordo-mavili kulüp ile pazarlıklarda sona geldiklerini söyledi
4 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da özellikle bu sezonki müthiş performansıyla fark yaratan Anthony Nwakaeme'nin henüz yeni sözleşme imzalamaması birçok iddiayı beraberinde getirdi. Son dönemde hakkındaFenerbahçe haberleri çıkan Nijeryalıyıldız ile ilgili menajeri DenizTürker, SABAH Spor'a konuştu. 33 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'da devam etmek istediğini vurgulayan Türker, "Fenerbahçe ile bırakınanlaşmayı, görüştüğümüziddiaları dahi doğru değil. Nwakaeme'ninaklı sadece Trabzonspor'da.Yönetimle bazı konulardaki görüşmelerimizdevam ediyor ve kısa süre içerisindesonuçlandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.
ARADA UFAK TEFEK PÜRÜZLER KALDI
Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme ile pazarlıklarına devam eden Trabzonspor yönetimi de oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Bordo-mavili kulüp, yapılanpazarlıklarda arada bazı ufak pürüzlerinolduğunu ancak iki tarafın sürekliiletişim halinde kalarak kısa süreiçinde çözüme ulaşacaklarını bildirdi.
REKOR İÇİN GERİ SAYIM
BİRİNCİ derece kas yaralanması nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'da rekor kırmanın peşinde. 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, 1 kez daha fileleri sarsarsa Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak