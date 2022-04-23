Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor
Giriş Tarihi: 23.4.2022

F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor

YUNUS EMRE SEL
F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor

Nijeryalı yıldızın hakkında çıkan F.Bahçe iddialarını, “Ne anlaşması! Görüşme bile yapmadık” diye yalanlayan Türker, bordo-mavili kulüp ile pazarlıklarda sona geldiklerini söyledi

4 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da özellikle bu sezonki müthiş performansıyla fark yaratan Anthony Nwakaeme'nin henüz yeni sözleşme imzalamaması birçok iddiayı beraberinde getirdi. Son dönemde hakkında Fenerbahçe haberleri çıkan Nijeryalı yıldız ile ilgili menajeri Deniz Türker, SABAH Spor'a konuştu. 33 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'da devam etmek istediğini vurgulayan Türker, "Fenerbahçe ile bırakın anlaşmayı, görüştüğümüz iddiaları dahi doğru değil. Nwakaeme'nin aklı sadece Trabzonspor'da. Yönetimle bazı konulardaki görüşmelerimiz devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

ARADA UFAK TEFEK PÜRÜZLER KALDI
Takımın vazgeçilmezi olan Nwakaeme ile pazarlıklarına devam eden Trabzonspor yönetimi de oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Bordo-mavili kulüp, yapılan pazarlıklarda arada bazı ufak pürüzlerin olduğunu ancak iki tarafın sürekli iletişim halinde kalarak kısa süre içinde çözüme ulaşacaklarını bildirdi.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM
BİRİNCİ derece kas yaralanması nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'da rekor kırmanın peşinde. 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, 1 kez daha fileleri sarsarsa Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak
Son dakika: Bakan Akar Pençe Kilit operasyonundaki son durumu paylaştı: Teröristler yoğun zayiat verdi
Son dakika: Başkan Erdoğan öğrencilerle iftarda bir araya geldi! Kredi ve burs müjdesi
Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler
Son dakika! Eski Menemen Belediye Başkanı'nın açıklamaları CHP'yi karıştırdı: İhale talimatını Kılıçdaroğlu verdi
Son dakika: Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Sonunda bu da oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’yi değil Trabzon’u istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA