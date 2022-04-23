İşimi yapıyorum

İsmail Kartal: Oyuncularım keyif alıyor. Sezon sonuna kadar çok güzel bir şekilde, saygı içinde işimi yapmaya çalışıyorum
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz,rakibi şaşırtmak istiyoruz.Oyuncularım da keyif alıyor. Rizespor buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyor" dedi. Tecrübeli hoca, Arda Güler ile ilgili soruyu "Her geçengün oynatmaya çalışıyoruz. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim" diye yanıtladı. Kartal, F.Bahçe'nin ikincilik yarışı ve hedefleri ile ilgili soruya ise "Maç maçdüşünüyorum. İyi hava yakaladık.Güzel, saygı içerisinde işimi yapmayaçalışıyorum. Dört final maçımızvar" yorumunu yaptı.