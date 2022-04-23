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Giriş Tarihi: 23.4.2022

İşimi yapıyorum

CEYHUN SAMET YÜKSEL
İşimi yapıyorum

İsmail Kartal: Oyuncularım keyif alıyor. Sezon sonuna kadar çok güzel bir şekilde, saygı içinde işimi yapmaya çalışıyorum

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da keyif alıyor. Rizespor buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyor" dedi. Tecrübeli hoca, Arda Güler ile ilgili soruyu "Her geçen gün oynatmaya çalışıyoruz. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim" diye yanıtladı. Kartal, F.Bahçe'nin ikincilik yarışı ve hedefleri ile ilgili soruya ise "Maç maç düşünüyorum. İyi hava yakaladık. Güzel, saygı içerisinde işimi yapmaya çalışıyorum. Dört final maçımız var" yorumunu yaptı.

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İşimi yapıyorum
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