İşimi yapıyorum

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür.Rizespor buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyor" dedi. Tecrübeli hoca, Arda Güler ile ilgili soruyu "Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim" diye yanıtladı. Kartal, F.Bahçe'nin ikincilik yarışı ve hedefleri ile ilgili soruya iseyorumunu yaptı.