Nuri Şahin’den Galatasaray yanıtı!

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, "Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak" açıklamasını yapmış, Antalyaspor Kulübü de sert tepki göstermişti. Güney ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ilk kez sessizliğini bozdu.

Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen 33 yaşındaki çalıştırıcı, isim vermeden Galatasaray'a mesaj gönderdi. Şahin, "Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna "Antalyaspor'da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verip, spekülasyonlara noktayı koydu. Metin Öztürk, teknik direktörlük listesinde Nuri Şahin ile birlikte Okan Buruk'un da olduğunu açıklamıştı.



