Nuri Şahin’den G.Saray yanıtı

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk,açıklamasını yapmış, Antalyaspor Kulübü de sert tepki göstermişti. Güney ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ilk kez sessizliğini bozdu. Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen 33 yaşındaki çalıştırıcı, isim vermeden Galatasaray'a mesaj gönderdi. Şahin, "Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusunaşeklinde yanıt verip, spekülasyonlara noktayı koydu. Metin Öztürk, teknik direktörlük listesinde Nuri Şahin ile birlikteGalatasaray'a, UEFA'dan tribün kapatma ve para cezası geldi. 17 Mart'taki Barcelona maçında sahaya nesne fırlatılan Doğu Tribünü'nden, 2 yıl içinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçındaAyrıca 20 bin Euro da para cezası kesildi