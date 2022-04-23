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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Nuri Şahin’den G.Saray yanıtı

Nuri Şahin’den G.Saray yanıtı

Metin Öztürk ile Antalyaspor Kulübü arasında krize neden olan 33 yaşındaki teknik adam sessizliğini bozdu: “Basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum”

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, "Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak" açıklamasını yapmış, Antalyaspor Kulübü de sert tepki göstermişti. Güney ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ilk kez sessizliğini bozdu. Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen 33 yaşındaki çalıştırıcı, isim vermeden Galatasaray'a mesaj gönderdi. Şahin, "Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna "Antalyaspor'da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verip, spekülasyonlara noktayı koydu. Metin Öztürk, teknik direktörlük listesinde Nuri Şahin ile birlikte Okan Buruk'un da olduğunu açıklamıştı.

UEFA'DAN ASLAN'A CEZA
Galatasaray'a, UEFA'dan tribün kapatma ve para cezası geldi. 17 Mart'taki Barcelona maçında sahaya nesne fırlatılan Doğu Tribünü'nden, 2 yıl içinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında 3 bin koltuk boş bırakılacak. Ayrıca 20 bin Euro da para cezası kesildi

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Nuri Şahin’den G.Saray yanıtı
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