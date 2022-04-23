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Giriş Tarihi: 23.4.2022 19:21 Son Güncelleme: 23.4.2022 19:33

Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, bu sezonun zorlu deplasmanlarından Adana Demirspor'a konuk oluyor. Kazanarak son haftalarda oluşan 3 puan hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer, bu maçtan 3 puan aldığı takdirde şampiyonluk için büyük bir eşiği de atlayacak. Saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

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Son dakika: Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu...
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