Spor yasası meclis’te kabul edildi

Türk spor tarihinde devrim niteliğindeki Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzun zamandır gerçekleşmesi planlanan Spor Yasası'nın içeriği şu şekilde:kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak.kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemi getirilecek.kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek., üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek.yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak.kulüpleri ve spor anonim şirketlerince gerçekleştirilecek 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.KULÜPLER Birliği Yönetimi önceki akşam iftarda bir araya gelip, gece 03.00'te yazılı açıklama ile Spor Yasası'nda bazı noktalara itirazda bulunmuştu:TASLAKTAKI 20. Madde, kulüplerin hali hazırdaki borç ve faiz yükü göz önüne alındığında,CEZA Hükümleri ve Soruşturma Usulü başlıklı 47. Maddede, asıl amaçise diğer bazı yasalarda olduğu şekilde zararın tazminine bağlı ceza indirimleri getirilmeli, özetle zararın tazmini özendirilmelidir.KANUNUN yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan finansal yapılandırma sözleşmelerine konu ana para borcu kanundan istisna tutulduğu gibi, aynıTFF Hukuk Kurulları ile ilgili olarak 27.07.2021 tarihli Genel Kurul'da, tüm paydaşların oy birliği ile aldığı veÇIKACAK yasanın bu haliyleBu konu ile ilgili UEFA ile yapılması gereken istişarelerde herhangi bir eksiklik olmaması elzemdir.YASAYLA spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek.FEDERASYON başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine yeni bir sınırlama getirilecek. Spor disiplin suçları kapsamında son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı aranacak.