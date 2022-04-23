Spor yasası meclis’te kabul edildi

Yasayla birlikte artık kulüpler dernek statüsünden çıkarılacak. Kulüp başkanları ve yöneticiler borçlardan sorumlu olacak. Menajerlik sistemine yeni düzenleme getirilecek. Federasyonların yönetim kurullarında en az iki milli sporcu olacak
Türk spor tarihinde devrim niteliğindeki Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzun zamandır gerçekleşmesi planlanan Spor Yasası'nın içeriği şu şekilde: 1- SPOR kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. 2- SPOR federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak. 3- SPOR kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemi getirilecek. 4- SPOR kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek. 5- SPOR kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. 6- KİŞİLER, üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek. 7- FEDERASYONLARIN yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak. 8- SPOR kulüpleri ve spor anonim şirketlerince gerçekleştirilecek 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.
KULÜPLER NE DEMİŞTİ?
KULÜPLER Birliği Yönetimi önceki akşam iftarda bir araya gelip, gece 03.00'te yazılı açıklama ile Spor Yasası'nda bazı noktalara itirazda bulunmuştu:
TASLAKTAKI 20. Madde, kulüplerin hali hazırdaki borç ve faiz yükü göz önüne alındığında, soruna çare olmaktanziyade finansal sorunların çözümünü çıkmazasokacak niteliktedir.
CEZA Hükümleri ve Soruşturma Usulü başlıklı 47. Maddede, asıl amaç "doğruyönetim ve kulüplerin mali istikrarı" ise diğer bazı yasalarda olduğu şekilde zararın tazminine bağlı ceza indirimleri getirilmeli, özetle zararın tazmini özendirilmelidir.
KANUNUN yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan finansal yapılandırma sözleşmelerine konu ana para borcu kanundan istisna tutulduğu gibi, aynı sözleşmelerekonu faiz, kur farkları ve eskiyapılmış sözleşmelerin denk bütçe hesaplarındada istisna tutulmalıdır.
TFF Hukuk Kurulları ile ilgili olarak 27.07.2021 tarihli Genel Kurul'da, tüm paydaşların oy birliği ile aldığı ve bukurulların yine Genel Kurul tarafındanseçilmesini düzenleyen statü değişikliğininkorunması, UEFA ve FIFA normlarıdoğrultusunda elzemdir.
ÇIKACAK yasanın bu haliyle uluslararasıstatülere aykırılık teşkil edebileceğiendişesini taşımaktayız. Bu konu ile ilgili UEFA ile yapılması gereken istişarelerde herhangi bir eksiklik olmaması elzemdir.
GELİRİN %10'U KADAR BORÇ
YASAYLA spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek.
6 AY CEZA ALDIYSA…
FEDERASYON başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine yeni bir sınırlama getirilecek. Spor disiplin suçları kapsamında son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı aranacak.