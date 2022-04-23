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Giriş Tarihi: 23.4.2022 16:00

Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu Göztepe! İzmir ekibinin kader maçı...

Süper Lig’de Gaziantep’in konuğu Göztepe! İzmir ekibinin kader maçı...

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Kümede kalma maçına çıkan Göztepe, zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 34. hafta maçında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin kader maçı olan bu karşılaşmada, İzmir ekibi rakibine kaybettiği taktirde küme düşecek olan 2. takım olacak.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor / Gaziantep 0-0 Göztepe

İKİ TAKIMIN 11'İ

Gaziantep XI: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Vetrih, Mirza Cihan, Sagal, Maxim, Muhammet.

Göztepe XI: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Atakan, Yalçın, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan son iki maçta taraflar galibiyetleri paylaşırken; daha önceki beş mücadele karşılıklı gollere sahne olup berabere bitmişti (7-7).

Gaziantep FK'ya konuk olduğu altı lig maçının sadece birini kaybeden (2G 3B) ve bu yenilgiyi geçen sezon Süper Lig'de alan Göztepe, bu rekabet tarihinde rakibine üst üste iki dış saha karşılaşmasında mağlup olmadı.

Süper Lig'in 25'inci haftasından bu yana Gaziantep FK'dan (1G 3B 6M) daha düşük galibiyet sayısına sahip tek takım, bu süreçte oynadığı dokuz karşılaşmayı da kaybeden Göztepe. Son dokuz haftada sadece 5 puan toplayabilen Gaziantep FK (0.6 ortalama), sezonun ilk 24 haftalık bölümünü 36 puanla geçmişti (1.5 ortalama).

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Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu Göztepe! İzmir ekibinin kader maçı...
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