Avrupa bileti 7 milyon Euro

Beşiktaş, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına yeşil ışık yaktı.Fransa'dan Lyon ve Nice, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan da Torino'nun ilgilendiği Ersin için siyah-beyazlıların belirlediği taban rakam ise 7 milyon Euro.Peşin olarak bu rakamın getirilmesi ve belli bir oranda sonraki satıştan pay karşılığında Ersin'in gidişine onay verilecek. Kartal, genç file bekçisinin Avrupa'ya transfer olması durumunda kaleye takviye yapmayacak. Ağır bir sakatlık atlatan ve yeni sezona hazırlanan Mert Günok, Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olacak. Yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki Emre Bilgin bekleyecek.Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok. Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien İsmael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde. Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJKKabataş Vakfı Okulları öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti. Yusuf Mert ve kardeşi Beyza Dönmez'in sağlık çalışanı olan anneleri Koronavirüs salgınıyla mücadelede hayatını kaybetmişti. Bayramın coşkusu akşam da devam etti. Teknik direktör Valerien İsmael, oyuncu ve yöneticilerin çocukları Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelip 23 Nisan'ı kutladı.